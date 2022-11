Tijekom izazova u showu najteže je bilo Željki, a nutricionistica otkrila manje poznat detalj zbog kojeg se mnogi debljaju

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su bili na Grobniku, gdje su 400 metara vukli kamione od 15,5 tona te su morali stati na tri postaje i na svakoj istovariti po jedan komad namještaja

Plavci su odmah napravili prednost, no cure iz crvenog tima nisu se predavale iako nisu bile sretne što Roko i Boris nisu sudjelovali u izazovu zbog ozljeda. „Mrcina ide sama od sebe i moraš trčati jer imaš lagani osjećaj da će te zgaziti“, komentirao je Toma i plavci su prvi počeli istovarivati namještaj. Edo je primijetio da je Željki najteže, a ona je rekla: „Mogu potrčati, ali nemam brzinu i tu sam slaba.“

Štefica je primijetila da najviše vremena gube na istovaru i tu su plavci napravili laganu prednost, a i bolje su se organizirali. „Teže je bilo istovarati namještaj nego vući kamion“, rekao je Čapo i plavci su očekivano prvi prošli kroz cilj. No i crveni su dali sve od sebe, a Željka je rekla: „Ovo mi je bio najbolji i najzabavniji izazov u showu dosad.“ Plavi tim čestitao je curama što su završile izazov.

Tim koji je pobijedio jednoj osobi iz protivničkog tima mogao je dodati jedan kilogram na sljedećem vaganju, a plavci su se odlučili za Šteficu zato što je izgubila puno na prošlom vaganju. „Iskreno, očekivala sam to, igraju lukavo. Mi smo u igri i u igri nema fair playa, nažalost“, rekla je Štefica, a Boris je smatrao da su trebali odabrati Ivanu. „Štefica nas je spasila prošli tjedan, sad je red na nama ostalima da povučemo, ali opet je ona pod većim opterećenjem“, komentirao je Edo.

Bilo je vrijeme za još jedan Martinin masterclass, a ovaj put govorila je kandidatima o okusima i mirisima i koliko je njuh važan kad je o hrani riječ. „Razvoj pretilosti dokazano je povezan s gubitkom osjeta okusa i kako uništavamo okusne pupoljke, tako si otvaramo put da jedemo sve više hrane“, rekla je Martina i dodala kako su kandidatima planovi prehrane sastavljani tako da im se izoštre ta osjetila koja se mogu regenerirati.

Martina je pripremila kviz kako bi doznala koliko su dosad shvatili važnost pravilne prehrane, izoštrili osjetila, koliko borave u kuhinji i koliko su upoznali namirnice. Pobjednički tim dobit će plan prehrane za tri mjeseca i poklon-bon od 2000 kuna od Tvornice zdrave hrane. Plavi tim prvi je odgovarao na pitanja - ispred njih bile su žitarice, a morali su staviti ponuđene nazive ispod određene žitarice, i to bez mirisanja! Lara ništa nije pogodila, a Ivana jednu žitaricu, no to je ipak bio od za crveni tim.

Korjenasto povrće bio je drugi dio kviza, 30 sekundi su ga gledali, a potom pogađali o kojem povrću je riječ. Matea i Boris bili su sljedeći, a Matea je sve pogodila. Sljedeće je bilo voće i povrće, a pogađali su Željka i Toma, koji je bio bolji u pogađanju. Došao je red i na testiranje mirisa, Čapo i Roko imali su povez na očima i deset sekundi za pogađanje namirnica, a Josip je sve pogodio. Osjet opipa bio je sljedeći - namirnice su mogli dotaknuti, pomirisati, ali ne i probati i Lara je bila bolja od Anje.

Matea i Željka odradile su još jednu rundu osjeta opipa, ali bez mirisanja, a bila je riječ o začinima i obje su pogodile jedan. Ivana i Toma bili su sljedeći, a sad su kušali određene namirnice i pogađali o čemu je riječ. Toma je sve pogodio, a od mogućih 39 bodova koje su mogli osvojiti u kvizu, crveni tim osvojio je 13, a plavci 26 bodova. „Vani će se biti interesantno hraniti s obzirom na to da većina nas ne zna ni prepoznati namirnicu i da ne zna da postoji ljubičasti batat“, rekla je Željka, a Martina je zaključila da moraju ozbiljnije shvatiti prehranu i da im to mora postati način života, a ne dijeta.

Maja je odradila sama trening s Larom kako bi se bolje upoznale dok je Edo s Borisom otišao u rukometnu dvoranu zato što su se obojica bavila tim sportom. „Vidi se da je bila sportašica jer ta borbenost izlazi iz nje“, komentirala je Maja Larin angažman dok je Boris pričao Edi koliko mu nedostaje rukomet te da je prestao sa sportom kad je slomio ruku. „To mi je presudilo karijeri“, rekao je Boris i dodao kako je tada u nepuna tri mjeseca dobio 30-ak kilograma.

Lara je otkrila kako su joj se sport i triatlon zamjerili zato što je imala loše trenere koji su se posvećivali samo najboljima, a ona nije bila među njima, a Edo je odlučio razveseliti Borisa i donio im je pivo! „Imaš pravo i na malo odmora i popiti jednu pivicu“, rekao je Edo, a potom su sjeli i razgovarali o Borisovoj prošlosti i kako te očinstvo u potpunosti promijeni. Maja je Lari dala telefon da nazove obitelj, a ona se rasplakala od sreće. „Sada imam snage za dalje, napunila sam baterije ne na 100, nego na 200 posto“, rekla je Lara, a Boris tijekom razgovora nije popio ni kap piva!

