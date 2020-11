The Voice se vraća na HRT, od ove subote u novom izdanju

Obožavatelji showa "The Voice" uskoro će ponovno moći uživati u glazbi i posebnim glasovnim sposobnostima natjecatelja i mentora showa. Naime, koncerti zvijezda "The Voicea" snimljeni su i HRT će ih početi prikazivati već ove subote. Riječ je ovaj put o prvom koncertu koji je trebao biti održan u zagrebačkoj Tvornici, no zbog situacije s koronavirusom publika nije mogla prisustvovati. Domaćini koncerta u Tvornici bili su Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a brojnim mladim pjevačima iz svih triju sezona „The Voice Hrvatska" na sceni su se pridružili Vanna, Ivan Dečak i Davor Gobac.

Obožavatelji će se tim koncertima prisjetiti najboljih nastupa na audicijama, najboljih dvoboja, pjesama koje pamtimo iz napetih finalnih emisija. Inače, iako kandidati ovogodišnjeg "The Voicea" nisu imali previše prilika za promociju svojih talenata jer su mnogi koncerti otkazani upravo zbog situacije s koronavirusom, jedan od mentora Davor Gobac i pobjednik treće sezone Vinko Ćemeraš ipak su usrećili maturante u povodu Dana zagrebačkih maturanata. Podsjetimo, Vinko Ćemeraš slavio je u finalu s pjesmom "Pelin i med" Dina Dvornika. - Užasno mi je drago da je Vinko pjevao "Pelin i med". Cijela suradnja bila je krasna. Vinko je jedan "skuliran" momak i drag dečko, s kojim sam došao do kraja.

Nekako, ova pjesma sve je to zaokružila - rekao je tada Davor, koji se u finalu i rasplakao. Gobac i njegovi psihići i sami su imali razloga za slavlje, kada su na dodjeli Porina za svoj album "Digitalno nebo" dobili dvije prestižne nagrade: za najbolji rock-album i najbolji video-broj. Osim Vinka, koji je pobijedio, svojim izvedbama poznatim pjesama gledatelje su iz tjedna u tjedan oduševljavali i drugoplasirani Filip Rudan i Albina Grčić, koja je u finalu osvojila treće mjesto s 19,51 posto glasova, a njihova emotivna izvedba pjesme "Lovely" Billie Eilish na YouTubeu ima više od 25 milijuna pregleda i uvrštena je među najbolje izvedbe te pjesme u "The Voiceu" u cijelom svijetu.