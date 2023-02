The Menu je izvrstan pomaknuti film o fine diningu

The Menu, Disney+

Zatvaranje kultnog kopenhagenskog restorana Noma došlo je kao naručeno za “The Menu”, koji se bavi upravo temom fine dininga u u posljednje vrijeme uobičajenom diskursu – je li se konačno otišlo predaleko i izgubilo svoj smisao. Redatelj Mike Mylod, okupivši u priči Willa Tracyja odličnu glumačku ekipu u kojoj su Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Paul Adelstein pa i odlični američki glumac latinskog porijekla John Leguizamo, pokušao je obuhvatiti sve kutove o kojima se danas raspravlja u kontekstu vrhunskih restorana koji redovito služe fine dining. Ralph Fiennes slavni je chef Julian Slowik, koji u svojem izoliranom restoranu Hawthorne okuplja one za koje smatra da su redovita klijentela takvih mjesta – foodieja, poznatog glumca, gastrokritičara, trulog bogatuna i nove mlade bogatune iz nekog od novovjekih biznisa. I tako entuzijastični gosti jedva čekaju večeru koja je i događaj, samo ne onakav kakav su očekivali. Slowik svakim slijedom razotkriva i sebe i goste, kao i svoje osoblje, postavljajući kroz taj niz bizarnih instanci pitanja o današnjem fine diningu. Jesu li današnji chefovi sretni ljudi koji doista rade ono što vole, je li publika koja dolazi u njihove restorane doista autentična i osjeća njihovo znanje i trud, cijene li ih dovoljno vlasnici... Sve na mjestu, no s predvidljivim odgovorima za nas koji se tu i tamo dotaknemo visoke gastronomije, no opet zaista inteligentno, iako se ne morate baš sa svime složiti. Bude tu uboda, poput Slowikova pitanja gostima sjećaju li se ijednog jela koje su kod njega probali, a iza kojeg se, čini nam se, zapravo skriva pitanje – po što ste došli, po hranu ili doživljaj? A onda se cijelim filmom provlači i pitanje što taj doživljaj jest, odnosno robuje li se njemu previše u tom visokom gastrosvijetu. I u svemu glavna poluga filma postane zamjenska gošća Margot, koju tumači Anya Taylor-Joy, koju vodi foodie Tyler, kojega tumači Nicholas Hoult. Kroz njezin lik zapravo upoznajemo Slowika, za kojeg ispada da je najsretniji bio kada je vrtio pljeskavice pa mu i Margot nudi da obnovi to svoje zaboravljeno zadovoljstvo. Slowik to ipak odbija naznačujući da je sve u tom fine diningu otišlo predaleko. Zato se na prilično grub, ali efektan način odluči obračunati s licemjerjem današnje publike s previše novca i premalo znanja o mjestu na kojem jesu te o tome što i kako nastaje to što im je u tanjuru. Tu su autori filma vrlo izravni i kritični u jednom zaista dobrom i vrlo gledanom filmu. No i dalje bismo za temu visoke gastronomije preporučili “The Bear”.

Časni sud 2, SkyShowtime

Prva sezona ove serije prikazana je 2020. godine kada ovog streamera nije još bilo u nas. No, to ne znači da je ne treba pogledati i nastaviti u drugoj koja će, prema najavama produkcije, biti i posljednja. “Časni sud” još je jedna od američkih serija nastala po izraelskom originalu. no to očito nema neke veze ako se radi o nečemu kvalitetnom. A ovdje to svakako jest slučaj prije svega zbog Briana Cranstona i Michaela Stuhlbarga koji tumače glavne uloge dvojice glavnih likova čiji odnosi konvergiraju. Cranston je sudac od poštenja i integriteta Michael Desiato, a Stuhlbarg Jimmy Baxter, lokalni neworleanski mafijaški capo. Prvi bi rado sudio drugome sve dok mu sin ne izazove prometnu nezgodu u kojem strada sin drugoga. I tu počinje na trenutke monstruozna dinamika odnosa koju dvojica iznimnih karakternih glumaca sjajno prenose na ekran te vas uvjeravaju da o ishodu odnosa te dvojice očeva doista ovisi pa i sudbina cijelog društva tog južnog američkog grada. Cranston jest legenda, no Stuhlbarga negdje u vremenu možda čeka i zlatni kipić.

VIDEO Slavni Hrvati napustili su gradove i pronašli bolji život na selu: 'Kad dođeš tu, sve ti stane'