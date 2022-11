Tereza Kesovija progovorila o zdravstvenom stanju, ali i otkrila što ju tišti: 'Boli me duša kad to vidim'

Prije nešto manje od mjesec dana Tereza Kesovija (84) izašla je iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' u kojoj je bila hospitalizirana zbog jake upale potkožnog tkiva na desnoj nozi, a sada je progovorila o svom zdravstvenom stanju i otkrila kako se osjeća.

- Zdravstveno sam sasvim ok u odnosu na prije nekoliko dana kad nisam bila baš sasvim ok' - rekla je Tereza za IN magazin.

O njezinom zdravstvenom stanju tada se dosta pisalo u medijima. - Ma je, to je u jednu ruku dokaz kako me publika jako voli, ali ja nisam htjela iz toga praviti neki show, kao Tereza u bolnici pa što onda koliko je tisuća ljudi u bolnicama s ozbiljnim boleštinama. Optimizam ako nije prisutan ne valja ništa, moraš vjerovati u sebe, ali moraš imati oko sebe ljude koji te uvjeravaju da moraš vjerovati - istaknula je glazbena diva koja je svoje veliko i plemenito srce pokazala mnogo puta. I dandanas pomaže ljudima koji su stradali u potresu na Banovini.

- To je nešto zbog čega me duša boli, duša me boli što postoje ljudi koji bi mogli nešto napraviti, a ne rade ništa i to je strašno. Obilazila sam ih bezbroj puta. Ljudi nemaju ni drva za ogrjev i onda još najgore što im se dogodi pokradu im drva iz njihovih vlastitih šuma - istaknula je glazbenica koja ne krije svoju ogorčenost time što stanovnici potresom pogođenih područja još jednu zimu provode u kontejnerima.

- Kad je hladno je hladno, a kad je vruće je nesnosno, nemaš nikakvu obranu od sunca to je sarkofag metalni užas. Iskreno me duša boli kad dođem tamo i vidim da se tim ljudima ama baš ništa promijenilo nije. Baš su zaboravljeni - zaključuje tužno Tereza Kesovija.

VIDEO Jelena Rozga održala promociju albuma 'Minut srca mog'