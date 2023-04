Tatjana Jurić: 'Na početku radijske karijere sam opsovala u etrer, slušatelji su mi oprostili'

Tatjana Jurić (41) godinama je bila prepoznatljivo lice s tv ekrana zahvaljujući angažmanima u showbiz emisijama na Novoj TV i RTL-u. Za razliku od većine svojih kolega koji su karijeru počeli na radiju, a zatim prešli na televiziju, Tatjana je napravila obrnuti put. S RTL-a je otišla prvo na narodni, a nakon rebrandinga te radijske postaje sada je na bravu! gdje je slušamo svakog jutra od 9 do 13 u showu "Uhvati ritam".

U medijima ste prisutni gotovo dva desetljeća. Jeste li oduvijek znali da je to ono čime se želite baviti u životu?

Ustvari jesam! Otkako su me roditelji, još kao djevojčicu, odveli na gostovanje na tadašnju Z3 televiziju, bila sam s grupom djece, u programu uživo, i to je bilo to. Zaljubila sam se u sve ono što me tada okruživalo, u svu tu dinamiku oko sebe, silne kamere i opremu, cijeli onaj svijet iza pozornice i, pamtim to kao da je jučer bilo, znala sam već tada čime se u životu želim baviti. Moja je mama, pak, oduvijek govorila da ću biti spikerica na radiju. I eto me, valjda je važno zadati si pravac čim prije i onda znaš kamo ideš.

Voditelji obično s radija prelaze na televiziju, a kad vas je bilo obratno. Kako ste se odlučili na odlazak s televizije na radio?

Da se mene pitalo, odabrala bih i sama taj put, prvo sazrijevanje i stjecanje iskustva na radiju, a zatim televiziju. No, kod mene se to ipak odigralo na način na koji jest, poslu sam se učila u udarnom tv terminu pred cijelom Hrvatskom, u tada jednoj od najgledanijih emisija, i to je uistinu bilo intenzivno iskustvo. Gotovo cijelo desetljeće provela sam na RTL-u, a kada sam osjetila da je vrijeme za nadgradnju i daljnje stjecanje iskustva, koje mi se tada u ponuđenom okruženju nije nudilo, samu sam sebe izbacila iz zone komfora. Smatram da, ako napretka nema, nazadujemo, i zato sam odlučila tada prerezati: završiti faks i okušati se u drugom mediju. Premotajmo još jedno desetljeće i eto me danas ovdje.

Možete li usporediti rad na radiju i televiziji, gdje vam je ugodnije?

I jedan i drugi medij za mene su čarobni. Rad u medijima općenito. Radio i TV, koliko su slični, toliko su i različiti; prije sam mislila da je kamera ta koja sve otkriva, a ustvari je upravo suprotno, radio je taj - ondje gdje si naizgled skriven, tu se toliko fino sve vidi. Danas ne bih mogla izabrati, podjednako me vesele i radio i televizija, a najviše volim program uživo. Uostalom, otkako sam počela raditi, oduvijek sam radila "uživo" i to je poseban gušt.

Svi su na radiju imali i gafova, koji je vaš najveći gaf u eteru?

Radio trpi gafove više negoli televizija. Neposredan je to medij, brz i osoban u interakciji sa slušateljima i ako se dogodi kakav gaf, on pridonese opuštenosti i neposrednosti koju radio traži. Dogodilo mi se jednom da je mikrofon ostao gore, na samim počecima, pa je i psovka pobjegla, no slušatelji su u konačnici redom pozitivno reagirali, vole vidjeti da u svijetu profesionalizma svi ipak imamo ljudsko lice.

Prvo ste bili na narodnom, a sada ste nakon rebrandinga na bravu! Koliko vam je rebranding donio promjena u radu?

Osobno mi je donio veću odgovornost i slobodu u radu, određenim temama sada pristupamo ozbiljnije novinarski i to me veseli, a opet, moja šihta, trudi se cijela kreativna ekipa, nije izgubila i na neposrednosti. Operativno, u svakodnevnu produkciju uveden nam je i veći video angažman, te produkcija za društvene mreže, kao i realizacija raznih audio i video podcasta, i sad je to postala jedna sveobuhvatna medijska platforma za plasiranje naših proizvoda i komunikaciju sa slušateljima, ali isto tako i gledateljima. Uz rebranding, radio smo u potpunosti digitalizirali, a bez toga, daljnjeg razvoja medijskog posla nema.

Slušamo vas svaki dan od 9 do 13. Kako inače izgleda vaš radni dan? Kako se pripremate za šihtu, što radite nakon nje?

S obzirom na to da veći dio sadržaja za sutra pripremimo nakon šihte, dan radnije, a sve drugo ide uživo jer se naš dnevni program u mnogočemu oslanja na aktualnosti dnevnog ritma, u redakciju stižem oko 8 ujutro kada s producentom još jednom prođem sve teme dana i finaliziramo vijesti s kojima započinjemo program u 9. Od 9 do 13 sati smo, moj producent i ja, ali i dnevni urednik i audioproducent, kako ja to volim reći, umreženi, jer program se vozi na radiju, ali i na svim našim drugim platformama, prate se mreže, portali, komunikacija sa slušateljima i mnogima koji nas prate na način na koji nas već prate - a to danas nije samo radio, već i, kako sam navela, društvene mreže. Nakon etera, u 13 je kolegij i priprema sljedećeg dana, odabir i snimanje sugovornika, pripremanje video sadržaja za digitaliju i sl. Dinamično, u svakom slučaju!

Nedavno ste u programu predstavili i prvog chat gpt voditelja. Mislite li da će roboti jednog dana zaista zamijeniti ljude?

Nema dvojbe da će u perspektivi umjetna inteligencija olakšati našu svakodnevnu produkciju, u konačnici, na nju se već u mnogočemu oslanjamo, no sve drugo, vjerujem da je i dalje na nama. Ljudi su ti koji čine razliku i dok god ulažemo u sebe i pratimo trendove, te pametno uklapamo umjetnu inteligenciju u svoj posao, vjerujem da nema brige. Barem ne u našem radnom vijeku.

Na društvenim mrežama i u medijima često pričate o privatnom životu. Znamo i da ste nakon borbe s bolesti vaše majke pomogli mnogim ljudima. Mislite li da je važno javno pričati o tome?

Mislim da je važno progovarati o svemu onome što na bilo koji način pomaže drugima. Informacijom, kritičkim progovaranjem, osobito mi koji u javnoj sferi i egzistiramo. Ako svaki, ali baš svaki dan svoga života provodim nekoliko sati u eteru, javnoj sferi, u onoj vrsti medija koji to i traži na taj način, i od slušatelja tražim da podijele svoje priče, onda je i na meni red da podijelim svoje.

Lani ste se i vi javili iz bolnice, jeste li riješili sve probleme s kralježnicom?

Upravo ovih dana prošao je šestomjesečni period poštede i rehabilitacije, sve je u potpunosti u redu. Krećem s većim aktivnostima, bolova više nema, sad je na meni da dalje skrbim sama o sebi i budem aktivna.

Kako vaš ljubavni život? Prilaze li vam muškarci? Ima li netko trenutno tko vam je zarobio srce?

Kad se dogodi, obavijestit ću one koji bi to trebali znati.

Čime se bavite u slobodno vrijeme? Kakvu glazbu slušate privatno?

Točno onakvu kakvu sad puštamo na bravu! To je taj osjećaj i feeling. Što se slobodnog vremena tiče, najviše volim ljetnu fjaku kada život malo uspori i kada sam okružena svojima. Pa opet, moj mi posao pruža toliko zadovoljstva da se ponekad njime bavim i u svoje slobodno vrijeme.

Kakvi su vam daljnji planovi u karijeri? Hoćemo li vas opet gledati i na televiziji ili su vam zasad svi planovi na radiju?

Imam puno planova, no život me poučio, nema potrebe ništa previše najavljivati. Imam još puno godina do penzije, veselim se svakom novom projektu, bilo vezano za radio, televiziju ili pak digitaliju, medijska produkcija je jedini posao u kojem se vidim!

