Tarik i Lejla Filipović jahali na devi: Na čarobnu pustolovinu poveli i sinove, fotkali su se s gepardom

Omiljeni domaći voditelj Tarik Filipović sa suprugom Lejlom Filipović i sinovima Dinom i Armanom posjetio je Ujedinjene Arapske Emirate gdje uživaju na godišnjem odmoru. Inače, gluma i voditelj podijelio je na Instagramu fotografiju na kojoj Lejla i on nasmijano poziraju dok jašu na devi kroz pustinju.

Tarik je, pak, na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj sjedi na pustinjskom pijesku, u bijeloj košulji i bež hlačama, a na glavu je stavio crnu šiltericu i crne naočale. - Neprekidni sunčani dani stvaraju pustinju - napisao je simpatični glumac i voditelj koji je sa suprugom Lejlom nedavno proslavio čak 16. godišnjicu braka, a obilježili su je točno na Silvestrovo.



Podsjetimo, i dok Lejla oduševljava svojim elegantnim modnim kombinacijama u dalekom Dubaiju, Tarik je pronašao svoju novu zanimaciju, a riječ je o gepardu s kojim je i pozirao na fotografiji. - Paša mu je ime… Ovom predivnom primjerku 'acinonyx jubatusa'… Geparda… 110 km/h u 3 sekunde, ali tom brzinom može trčati samo 400 m a nakon toga se umara… E tu sam mu nabio komplekse… Uz to sam tri puta teži od njega i imam veću glavu. Zato me i ne gleda… Zavist... U ovom dijelu svijeta kažu 'ljubomoran k’o gepard' - napisao je simpatično Tarik, a njegovo novo prijateljstvo svidjelo se i obiteljskoj prijateljici pjevačici Severini koja mu je ispod objave napisala - Wow!.

Ovaj bračni par slovi za 'it' par domaće javne scene, a zajedno imaju i jednog sina Armana. Lejla iz prijašnjeg odnosa s Dadom Majolijem ima i sina Dinu, kojeg je Tarik prihvatio kao svog te definitivno svim muškarcima može poslužiti kao primjer. - Mi smo se pronašli, mislim da nam je bilo suđeno. Ja sam osam godina bio ljeti u Dubrovniku, na ista mjesta smo izlazili, a ne bismo se sreli. Kad se to dogodilo, samo smo se smješkali jedno drugom – otkrio je jednom prilikom omiljeni domaći glumac i voditelj. Dva mjeseca nakon silvestarskog vjenčanja rodio im se i sin Arman, a u srpnju 2008. organizirali su i veliko svadbeno slavlje na imanju Marincel u Zagrebu.

Lejla i Tarik svoju ljubav na početku nisu željeli potvrditi, no ubrzo se otkrilo da su zajedno. Svi se sjećamo 2007. godine kada se na dodjeli Večernjakovog Ekrana doznalo za njihovu romansu. Tarik je kasnio pa su organizatori zamolili nju da preuzme statuu. - Lejla i ja nismo se dogovorili da ona preuzme nagradu u slučaju da je dobijem. To su nam smjestili organizatori. Ni Lejla nije znala da će je pozvati na pozornicu. Vjerujte, nije to naš stil - komentirao je tada glumac. Tarik je uvijek isticao da smatra i Lejlinog sina iz prvog braka svojim, a posvetio mu je i divnu objavu kada je postao punoljetan u lipnju ove godine.

'Dječak koji me grli, ušao je u moj život s nepune tri godine... Danas sam ja njega zagrlio,dugo i snažno za njegov 18. rođendan..'Sad je dječak čovjek' kako pjevaše Kemo, ali ne i 'zima pokri brijeg'... Vani sunce topi asfalt, a meni se topi srce od miline, duša lebdi prepuna ponosa i ljubavi. Visinom je već nadmašio mojih 190, a ja želim da me nadmaši na svim poljima… Danas dječak posta čovjek, ali...dječače moj, budi uvijek zaigrani dječak, lakše je i ljepše... Sretan rođendan, ljubavi tatina jer lako je postati otac, treba puno više da bi bio tata...', napisao je. Inače, mnogi pamte težak trenutak iz Lejlinog života nakon što je 1998. postala Miss Hrvatske. Nakon izbora joj je oduzeta ta titula, a kao razlog su navedene nepravilnosti u radu Ocjenjivačkog suda i činjenica da je jedan glasački listić bio neregularno popunjen. Direkcija izbora za Miss Hrvatske je donijela odluku poništiti izbor Lejle za Miss Hrvatske te umjesto nje proglasiti Ivanu Petković, djevojku koja je prema njihovom mišljenju dobila najveći broj glasova čitatelja dnevnih listova i TV gledatelja.

'Krunu mi mogu oduzeti samo fizički! Stvar je u mom imenu i prezimenu. Nakon ovakvih skandala ne znam koja će majka pustiti svoju kćer da se kandidira na izbor za najljepšu djevojku. Milan Šećković očito ima svoje razloge koje sada ne želim navoditi. Na ovaj izbor prijavila sam se unatoč svojoj muslimanskoj vjeroispovijesti, kao slobodna građanka Republike Hrvatske u kojoj živim 22 godine, misleći da je to bio izbor za ljepotu. Sada vidim da to nije tako i ako ova Direkcija i dalje ostane na izboru za Miss Hrvatske, svim djevojkama bih poručila da ubuduće ne navode svoje mjere, nego nacionalnost i vjersko opredjeljenje. Ako mi se pokuša oduzeti titula, pronaći ću odvjetnika i tužiti Direkciju predsjedniku Republike i saborskom Odboru za ljudska prava', rekla je tada Lejla Šehović. Na kraju je otputovala na svjetski izbor u San City. Godinu kasnije izbora za Miss Hrvatske nije ni bilo već je titulu dobila Ivana Petković.

