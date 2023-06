Tarik Filipović otkrio: 'Ja sam se tada skoro utopio, a od stresa sam dobio herpes'

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca Tarik Filipović našao se u ulozi u kakvoj ga do sad nismo imali prilike vidjeti. Naime, Tarik je još jednom zakoračio u svijet vaterpola, ovog puta u novoj epizodi klupskog podcasta vaterpolskog kluba HAVK Mladost "Frog Talk u kojem je otkrio sve o svom prvom susretu s vaterpolom, ali i novom filmu 42 segundos (The final game) u kojem glumi legendarnog vaterpolskog trenera Dragana Matutinovića, koji je odveo Španjolsku reprezentaciju do povijesnog finala na Olimpijadi 1992. godine.

„Prvi susret s vaterpolom imao sam prilikom sudjelovanja u divljoj ligi u Dubrovniku. Tada smo mi glumci pokušali odigrati jednu vaterpolo utakmicu i ja sam se skoro utopio.“ – ističe kroz smijeh Tarik Filipović te dodaje: „Glumci koji su igrali u filmu pripremali su se mjesecima, radili su s pravim vaterpolo trenerima i doista su izgledali kao pravi vaterpolisti. Za ulogu trenera izvrtili su preko 200 glumaca, a kada su se odlučili za mene morao sam brzopotezno naučiti i španjolski jezik. Taj dio bio je vrlo težak, a nakon jednog dugačkog filmskog monologa od stresa sam dobio herpes.“

Osim odlične Tarikove izvedbe, film je također ključan i za vaterpolski sport jer je ovo prva visokobudžetna produkcija koja ekranizira vaterpolo i prenosi ga na velika platna.

„Ovo je jedno divno i jedno od najposebnijih iskustava u mojoj filmografiji. Oduvijek sam volio filmove gdje mali pobjeđuju velike. Tijekom snimanja svi smo se međusobno jako zavoljeli i još uvijek imamo svoju grupu na telefonima u kojoj me zovu treneru.“ – kaže Tarik Filipović koji je nakon snimanja filma svim „igračima“ podijelio kapice s potpisima hrvatske vaterpolo reprezentacije da imaju za uspomenu.

„Film je u Španjolskoj prošao odlično i bio je jedan od tri najgledanija. Kroz njega sam naučio da je u životu sve dohvatljivo. Da se sve u životu može ostvariti trudom i radom. Talent je deset posto svega, ostalo je rad.“ – zaključio je Tarik.

Frog talk novi je format sportskog podcasta, ujedno i prvi podcast posvećen našem najtrofejnijem sportu - vaterpolu. Koncept je to koji povezuje priče bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša, trenera i sportskih djelatnika koji su ostvarili velike sportske uspjehe. Frog Talk je ujedno i prvi podcast u produkciji sportskog kluba, Mladosti, u Hrvatskoj dostupan na YouTube kanalu.

Gledatelji Frog talka dobivaju uvid u najzanimljivije trenutke u karijerama najuspješnijih sportaša, ali i brojnih drugih poznatih osoba povezanih s vaterpolom. Dinamični i zanimljivi razgovori, anegdote te brojne druge zanimljivosti fokus su ovog novog formata Mladosti koji se prikazuje svakog utorka.

