Tajnovitost oko zdravlja Kate Middleton: Ni najbliži suradnici nisu znali što se događa

Princeza od Walesa Kate Middleton (42) prije dva dana se vratila kući u Windsor iz bolnice gdje je prije dva tjedna bila na operaciji abdomena. Palača je dan nakon operacije princeze objavila da je ona u privatnoj klinici u Londonu te da će nakon dva tjedna boravka u bolnici biti puštena na kućnu njegu gdje mora odmarati još dva ili tri mjeseca. O stanju princeze bili su kratki te kazali da se ne radi o karcinomu i da će više informacija zadržati tajnima kakao se njezina djeca ne bi zabrinula. Dodali su i da je operacija bila uspješna.

No, nakon ovih informacija javnost je dobila jako malo novih detalja zbog čega su zabrinuti, a dodatno ih brine i dužina princezinog boravka u bolnici i opravka koja upućuje da se radi o nečem ozbiljnijem, iako je princezina operacija bila planirana.

I dalje je nepoznanica što je točno dovelo do operacije abdomena, kao i kojem je operativnom zahvatu zapravo podvrgnuta. Ništa manje javnost zanima i zašto se sve drži u najvećoj tajnosti, do te mjere da čak ni njezini suradnici nisu imali pojma što se događa s Kate. Naime, Page Six piše kako Kate i princ William željeli su zadržati i zaštititi princezinu privatnost, zbog čega ni princ George (10), princeza Charlotte (8) i princ Louis (5) nisu dolazili u privatnu londonsku bolnicu u posjet majci, već su s njom održavali kontakt putem videopoziva.

Princezu do Uskrsa nećemo vidjeti u javnosti, a vožnju djece u školu i iz škole preuzet će na sebe princ William, kao i dadilja Maria Teresa Turrion Borrallo, a na raspolaganju joj je i cijela obitelj Middleton te će uskočiti kad god to bude potrebno.

U međuvremenu i kralj Charles III je primljen u istu bolnicu kao i supruga njegovog sina Williama. On je u petak bio podvrgnut rutinskoj operaciji prostate, a na dan dolaska u bolnicu posjetio je Kate. Glasnogovornik Buckinghamske palače prethodno je rekao da je kralj 'primljen u londonsku bolnicu na planirano liječenje' te su se zahvalili svima na lijepim željama za kraljevo brzo ozdravljenje.

