Tajni sastanak Harryja i Williama: Pozvali su batlera pokojne majke da saznaju sve detalje

"Posvađana braća" princ Harry (38) i princ William (40) prije šest godina tajno su se sastali kako bi saznali sve što nisu znali o pokojnoj majci Diani. Naime, sastali su se s njezinim batlerom Paulom Burrellom (64). On je znao sve o njihovoj majci i novom partneru Dodiju Al-Fayedu.

Bliski izvor za The Sun je sada otkrio kako su se trojica muškaraca susreli vrlo ležerno te da su William i Harry željeli razgovarati s nekim tko je bio blizak njihovoj majci. Razgovor se dogodio 2017. godine, prije nego što je Harry zaprosio Meghan Markle (41).

- Postojali su neki aspekti njezina života za koje su smatrali da bi Paul mogao bolje razjasniti. Paul im je rado ispričao sve što je znao i rasvijetlio njihova sjećanja - rekao je izvor.

Oba princa željela su da razgovor ostane u tajnosti, a tako je i bilo. Dianin batler je ranije rekao da želi ponovno ujediniti zaraćenu braću jer je to ono što bi Diana 'očajnički htjela'.

Podsjetimo, Diana je 31. kolovoza 1997. smrtno stradala u fatalnoj prometnoj nesreći u Parizu s ljubavnikom Al-Fayedom, a njezina dva sina tada su bila mala djeca.

Odnos braće dodatno se pogoršao nakon što su izašli memoari princa Harryja, "Spare", u kojima je otkrio i neke nepoznate stvari o kraljevskoj obitelji, a brata je optužio za nasilje. Točnije, princ Harry tvrdi da ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan. Naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

- Sve se dogodilo tako brzo. Dakle, vrlo brzo. Uhvatio me za ovratnik, strgnuo mi ogrlicu i srušio me na pod. Sletio sam na pseću zdjelu koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - opis je svađe i fizičkog sukoba prinčeva. U knjizi navodno Harry tvrdi kako su ga u mlađim danima upravo William i supruga Kate Middleton nagovorili da na jednu zabavu odjene nacističku uniformu koja mu je kasnije donijela loš publicitet.

