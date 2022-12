Tajna velikog uspjeha Adventa u Zagrebu je idealan spoj centralne Europe i mediteranskog života na ulici

Advent u Zagrebu vratio se u punom sjaju. Radi se o uistinu izvanrednom projektu koji su prepoznali brojni svjetski mediji poput CNN-a, The Mirrora, Telegrapha, Daily Maila, The Independenta i The Guardiana koji je Zagreb svrstao među top 10 najboljih lokacija u Europi, a popularni Conde Nest Traveller našu metropolu također je uvrstio u nezaobilazne destinacije koje svakako treba posjetiti ovog prosinca. Jednostavno, Advent u Zagrebu sjajan je projekt koji okuplja kreativce te može poslužiti kao primjer ostalim gradovima kako bi poboljšali svoju turističku ponudu.