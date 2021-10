Svijet luduje za njegovim kreacijama, a on se drži strogih pravila: ustaje u 4.30 i prvo stane na vagu!

Budim se u 4.30 i prvo stanem na vagu. Ako sam slučajno dobio koji kilogram, pokušavam jesti isključivo voće i povrće sve dok mi težina ponovno ne bude idealna, kazao je jednom prilikom Tom Ford (60), američki dizajner koji je iz sigurne propasti uspio izvući modnu kuću Gucci, a nakon toga izgradio i svoje modno carstvo.

Šarmantni Amerikanac godinama ima istu rutinu, mnogi upravo njega navode kao primjer uspješnog muškarca koji stiže sve jer se budi i prije pet ujutro. Nažalost, nakon 19. rujna jedna stavka iz njegova precizno kreiranog planera neće više biti ista. Naime, nakon što poslije vaganja obavi jutarnju kupku, uz ledenu kavu koju savitljivom slamkom pije u kadi, obično je odlazio na doručak sa sinom Jackom i suprugom Richardom Buckleyem. Tako mu je izgledao život sve do prošlog mjeseca. Tada je njegov voljeni muž preminuo u 73. godini. Sina Jacka rodila im je zamjenska majka. Vijest je to koja je uzdrmala modni svijet, posebice poklonike njegova rada kojih je doista mnogo.

Foto: profimedia

Tom Ford jedan je od dizajnera koji već godinama oduševljavaju, ali i začuđuju publiku i kritiku. Naime, nema mnogo ljudi koji su mogli predvidjeti da će taj kreator jednog dana postati i poprilično kvalitetan redatelj, a da mu je to uspjelo bilo je jasno čim je predstavio prvijenac “Samac” s Colinom Firthom u glavnoj ulozi. Ford je inače rođen u Teksasu te je kao dijete živio u predgrađu Austina. Roditelji su mu bili prilično imućni, zaposleni kao agenti za nekretnine, a sina su, kada nisu imali vremena za njega, slali na veliki ranč gdje su živjeli njegovi baka i djed. Tom je već tada bio zainteresiran za estetiku. Mijenjao bi raspored namještaja u stanu, a mami bi redovito komentirao frizuru i cipele.

– Uvijek sam bio vizualan tip, zainteresiran za dizajn. No, to ne znači da sam počeo dizajnirati kada sam imao pet godina, ali ako su moji roditelji otišli na večeru i ostavili me samog, razmjestio bih sav namještaj u dnevnom boravku – kazao je jednom prilikom Ford i dodao: – Roditelji mi nikada nisu ništa branili i platili su mi dodatne poduke iz umjetnosti.

Mama i baka najviše su utjecale na malenog Forda.

– Moja je majka bila jako šik, a baka s tatine strane imala je također puno stila, koji je za Teksas bio jedinstven. Voljela je sve veliko i blještavo, od nakita do auta – otkrio je dizajner.

S obitelji se nakon razdoblja provedenog u Austinu preselio u Santa Fe. Ondje je pohađao srednju školu i išao na prestižne pripreme koje su mu pomogle da se upiše na sveučilište New York na kojem je studirao povijest umjetnosti. No, tada je počeo izlaziti, ponajviše u legendarni klub Studio 54. Zbog tulumarenja nije učio pa se nakon samo godinu dana ispisao s fakulteta i preselio u Los Angeles. Ondje je zarađivao glumeći u televizijskim reklamama, dok nije skupio dovoljno novca da se vrati u New York. Odlučio je upisati arhitekturu na Parsons School of Design, no ubrzo je shvatio da to nije ono što doista želi raditi.

– Probudio sam se jedno jutro i pomislio: Što ja to točno radim? Arhitektura mi je bila previše ozbiljna, pa sam u svaki projekt koji sam radio na arhitekturi uklopio neku haljinu. Tako sam shvatio da je moda moj pravi put, i da je to savršeni balans između umjetnosti i trgovine.

Foto: FIBA/Screenshot

Nakon što je 1985. diplomirao, htio se odmah zaposliti, a odlučio je da će njegov prvi poslodavac biti upravo Cathy Hardwick, dizajnerica sportske odjeće. Kako bi to postigao, cijeli je mjesec svaki dan dvaput zvao njezin ured. Hardwick ga se nikako nije mogla riješiti, pa je odlučila sama odgovoriti na njegov poziv. Pitala ga je koliko brzo može biti u njezinu uredu, a on joj se na vratima pojavio za samo dvije minute. Kasnije je doznala da ju je svaki put zvao iz prizemlja.

Hardwick je svojedobno detaljno prepričala kako je protekao taj sastanak.

– Nisam mu htjela dati nikakvu nadu. Pitala sam ga koji su mu europski dizajneri najdraži, a on je odgovorio Armani i Chanel. Nekoliko mjeseci kasnije pitala sam ga zašto je to rekao, a on je odgovorio: ‘Zato što ste vi nosili nešto od Armanija’.

Na kraju mu je ipak ponudila posao, a nakon dvije godine koje je proveo kao njezin asistent, počeo je raditi za Perryja Ellisa. U to vrijeme, na jednoj reviji upoznao je i Buckleya, koji je tada bio modni novinar. Bila je to ljubav na prvi pogled, naglasio je više puta te dodao da se čak preplašio kada ga je prvi put vidio.

– Otišao sam na reviju i ondje vidio čovjeka sijede kose i prodorno plavih očiju. To me uplašilo jer sam vidio i znao svoju budućnost – rekao je Ford i nastavio: – Deset dana kasnije, slučajno smo se susreli u liftu. Prisluškivao sam razgovor između Richarda i nekog kolege, koji ga je pitao viđa li se s nekim. On je odgovorio: ‘Ne, ali vidio sam jednog tipa na reviji’. U tom trenutku otvorila su se vrata i ja sam stajao ispred – prisjetio se Ford.

Richard je poskočio u liftu, a kada sam ušao počeo je puno pričati i treptati očima. Ja sam ga samo promatrao i odmah, čim je lift došao do prizemlja, znao sam da je on taj – kazao je dizajner, koji je uvijek s puno ljubavi govorio o svom suprugu.

Nakon sudbinskog susreta, s Buckleyem je išao na tri spoja.

Četiri tjedna kasnije počeli su živjeti zajedno.

Fascinantno je zapravo koliko je Ford odlučan i predan kada si zacrta neki cilj – pa čak i onaj koji ima veze s njegovim ljubavnim životom, a upravo to se može iščitati i iz njegove dnevne rutine o kojoj se nije ustručavao govoriti.

– Uopće ne idem na ručak izvan ureda. Pojedem sashimi od lososa ili rajčicu i mozzarellu, a u to vrijeme šećem studiom i pregledavam što treba popraviti, prepraviti ili tražim inspiraciju. Nakon posla, moram ići na neka obvezna druženja uz koktele s poslovnim partnerima i investitorima ili kupcima, no najradije bih bio kod kuće s obitelji – priznao je.



Devedesetih je potpuno promijenio radnu okolinu preselivši se u Milano kako bi radio za modnu kuću Gucci. Bio je dizajner za žensku odjeću. U vrijeme kada je došao na tu poziciju, brend i modna kuća bili su na rubu propasti. Uništile su ih borbe menadžmenta i nasljednika te im je nedostajalo novih, inspirativnih ideja. Kada je Ford postao kreativni direktor, potpuno je revitalizirao brend, koji je pod njegovom palicom bio sinonim za pretjerani seksepil, što se tada nije moglo vidjeti ni na jednoj drugoj modnoj pisti. Uske, ali lepršave slip-haljine i vrtoglavo visoke seksi potpetice bile su pravi kontrast minimalističkom trendu 90-ih. Ford je postajao sve popularniji, ali ne bez pomoći. S njim su radili fotograf Mario Testino i stilistica Carine Roitfeld te su zajedno pokrenuli revoluciju u modnom marketingu s brojnim seksualno nabijenim golišavim fotografijama u časopisima. Gucci je zbog Forda, koji je doslovno shvatio sintagmu “seks prodaje” postao superstar među modnim brendovima kojem je prodaja porasla do neba, a svojom je smjelošću kompaniji donio profit od 10 milijardi dolara. U isto vrijeme počeo se zanimati i za fotografiju. Sam je snimio neke od reklama za Gucci, ali i za kuću Yves Saint Laurent, gdje je također neko vrijeme radio.

Potaknut uspjehom, 2004. odlučio je da posao kreativnog direktora više nije za njega te se posvadio s agencijom Pinault Printemps Redoute koja je baš tada kupila kuću Gucci. Nakon što je modni genijalac napustio slavni brend, morali su zaposliti čak četvero ljudi kako bi nadoknadili sve što je on radio. Bilo im je teško, no ni njemu nije bilo jednostavno.

Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija)

Volio je taj posao i odluku nije donio bez puno promišljanja. Naviknut na žestok radni tempo i dane ispunjene zahtjevnim ljudima i poslom, odjednom se našao u posve novom životnom ritmu, koji ga je odveo ravno u depresiju. Problemi su slijedili jedan za drugim.

– Kada ste depresivni, onda više pijete. A kada više pijete, postajete još depresivniji. Naravno, uz alkohol bilo je i droge – priznao je Ford. Primijetili su to i njegovi bližnji. Potpuno se promijenio. Kako bi se izvukao iz tog pakla, pokrenuo je vlastitu modnu kuću. Kada je 2011. odlučio pokazati svoju prvu samostalnu reviju, modni svijet pao je na koljena! Dugo su to očekivali njegovi fanovi, ali i prijatelji i prijateljice koje je odlučio pozvati da prošetaju pistom. Tako su prve komade, koje je dizajnirao samo za sebe i svoju modnu kuću, nosili Daphne Guinness, Julianne Moore i Beyoncé, a sve u intimnoj atmosferi njegove trgovine na Aveniji Madison. Ford je bio presretan što je Julianne prihvatila i tu ulogu jer je dvije godine prije glumila u njegovu filmu “Samac”.

Fordov prvijenac iznenadio je mnoge. Stilistički savršeni kadrovi, odličan izbor glumaca: Colin Firth, Julianne Moore, Nicolas Hoult i tada jedan od najpopularnijih muških modela, Jon Kortajarena koji su savršeno odigrali tu adaptaciju romana autora Christophera Isherwooda iznenadili su i publiku i kritiku. No o “Samcu” i pojedinim kadrovima te korištenju svjetla i sjene često se govori i danas, više od 10 godina kasnije. Sljedeći film, “Nocturnal Animals”, bio je potpuni zaokret od prvog jer je riječ o neo-noir psihološkom trileru. Film je ponovno prihvatila i publika i kritika, a osvojio je i nagradu žirija na 73. filmskom festivalu u Veneciji. Godinu dana nakon prve samostalne revije za vlastitu modnu kuću, postao je otac. Ford i Buckley dobili su sina.

– Kuća nam je zatrpana plastičnim igračkama. Ne mogu vjerovati. Obožavao sam sve uređivati i dekorirati, naše kuće su bile besprijekorne, ali to mi više nije najvažnije – kazao je Ford. Sinu dopušta da sam bira odjeću, a samo jednom mu je prigovorio zbog tenisica s dinosaurima.

– Što tata kaže o cipelama s dinosaurima? – pitao je Ford tada četverogodišnjeg Jacka.

– Da su kičaste – odgovorio je maleni.

– Kada ih smiješ nositi? – nastavio je Ford.

– Samo vikendom – kazao je Jack.

Takav savjet ne čudi one koji znaju kakva pravila ponašanja Ford njeguje. Često naglašava da svaki muškarac mora imati dobro rezano tamno odijelo, dobar sako, savršeni par tamnih traperica, puno bijelih pamučnih majica i uvijek nove čarape i donje rublje – stare treba izbaciti nakon šest mjeseci. Dodao je i da bi muškarci trebali imati reprezentativne zube, a ako nemaju, onda bi trebali uštedjeti novac kako bi ih popravili.

Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija)

Osim po filmovima i modnim kreacijama, mnogi će prepoznati dizajnerovo ime i po kozmetici. Kako sam ima vrlo strogu rutinu uljepšavanja, ali i vrlo rigidne stavove o tome kakav treba biti pravi muškarac, nije čudno da se ubacio i u tu sferu. Prvi parfem Black Orchid nastao je u suradnji s kućom Estee Lauder, a od 2017. ta je kompanija i vlasnik linije Tom Ford Beauty. Fordovi parfemi među omiljenima su brojnim ženama i muškarcima diljem svijeta, a mnogi sladokusci preferiraju ih čak i više od raznih niche parfema. Nakon uspjeha prvog mirisa, Ford je stvorio i liniju Private Blend, skupljih i manje uobičajenih mirisnih nota.

Luksuzna kozmetika i naočale samo su još neki od proizvoda koje brižno kreira godinama. Revije ne organizira često, ne voli se oslanjati na velika događanja, no nema sumnje da će se čuti kada smisli nešto novo. Naime, golemi hit na crvenom tepihu imao je prošle godine kada je njegov dizajn izabrala jedna od trenutačno najpopularnijih glumica mlađe generacije, Zendaya. Za dodjelu nagrada Critics Choice nosila je fascinantan ružičasti top koji je zapravo bio oklop, za koji je Fordov tim došao u njezinu hotelsku sobu kako bi joj skenirao grudi da sve ispadne savršeno – a svakako se isplatilo.

Ove je godine njegova revija bila jedna od svjetlijih točaka Modnog tjedna u New Yorku, a kao i mnogi u posljednjih nekoliko godina, najviše inspiracije crpio je iz – sportske odjeće.