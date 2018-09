Svi oni koji su prestali raditi na sebi - nestali su

"Što mora imati savršena klapska pjesma? Iskrenu emociju, tekst ili priču kojoj vjeruješ, dobru glazbenu formu i neki jedinstven detalj, glazbeni ili tekstualni”, govori Hrvoje Lozančić, član jedne od najpopularnijih domaćih klapa Cambi koja je sredinom kolovoza nastupila na Večeri dalmatinskih šansona gdje su s pjesmom "Iman li te još” osvojili treću nagradu žirija.

"Šibenski festival nam je najdraži. To uporno ponavljamo. U fokusu je pjesma i tamo nema trivijalnih naslova ili eksponiranja onih koji publiku ne osvajaju pjesmom već nečim drugim. Publika nas je svih ovih godina rado slušala i prihvaćala ono što donosimo. Donijeli smo i dosta novog pa nam je svaka nagrada potvrda da radimo nešto dobro. Pogotovo je to lijepo kad pokušavate nešto novo. Osim što je nagrada na festivalu lijepa reklama, ona je i potvrda. Divno je kad se poklope nagrade publike i žirija, jer to su dvije različite prizme gledanja na glazbu”, kaže glazbenik i objašnjava donose li nagrade i određen pritisak.

"Lako se naviknuti na lijepo. Kad nagrada izostane, valja gledati zdravim očima. Nagrada nije nužnost, nije rezervirana za nekoga. Ali ako već imate kapaciteta, naravno da treba tražiti stalnu potvrdu.Treba stalno tražiti način kako biti bolji, mijenjati se, napredovati. Najgore je ako te publika stavi u 'škafetin' i zaključa tvoju formu pod 'pročitano'”, govori glazbenik koji s ostalim članovima klape odabire pjesmu s kojom će se predstaviti u Šibeniku.

"Vjerujemo u mudrost kolektiva, odnosno da ćemo u sinergiji našeg ukupnog glazbenog ukusa donijeti pravu odluku. Uvijek je netko nezadovoljan, zapravo je rijetkost da se svi slože s prijedlogom. Ali na svakoj pjesmi se radi, dosta toga u suradnji s autorima prilagođavamo sebi, pa čak i dodamo nove elemente. Naravno, presudan je i pečat umjetničkog voditelja i svih ljudi koji oblikuju pjesmu u studiju”, govori Lozančić i priznaje da se u novoj pjesmi ljubavne tematike mogu pronaći i biografski elementi.

"Svi se možemo pronaći u ovome. Svi smo jednom posustali, prepustili slučaju ili pustili breme nekom drugom. Vjerujući u ljubav, zapravo smo je i izdali, jer nismo se nastavili truditi. Svi smo prošli i trenutke kada smo pokušali spasiti stvari, ponovo izgraditi putove i mostove, vratiti osobu. Nekad smo nastavili i nakon što smo znali da je kraj… i pitali se: imam li te još”, opisuje glazbenik i priznaje da sve članove klape ponekad tijekom nastupa ponesu emocije.

”Svatko od nas ima pjesmu koju smatra svojom. Ja čak ni ne znam što tko od kolega voli. Ali znam na što mene ponesu emocije. Nažalost, pjesma koju ja najviše volim nije u koncertnom programu. Ali da jest, od srca bih je pjevao, ponijela bi me, ali to ne znači da ne bih mogao nastaviti koncert”, objašnjava Dalmatinac koji s kolegama snima novi albumu koji će biti objavljen iduće godine, a sadržavat će i pjesmu ”Iman li te još”.

"Osim nje postoji već nekoliko prije snimljenih, lijepih i uspješnih pjesama. Sada je na nama da u predstojećem razdoblju , koje je kreativno i radno, damo pečat novom albumu. Ali i donesemo zanimljiv novi materijal”, govori. Među hitovima je i "To Victory” na kojoj su surađivali s Markom Škugorom.

"To je bio pokušaj da se zapravo da međunarodna dimenzija pjesmi 'Do pobjede'. Zapravo se to više odnosi na snažan tekst Branka Slivara. Iako naslov sugerira da je u pitanju kakva koračnica, budnica zapravo je riječ o plemenitom tekstu koji krasi divna emocija i slavljenje vrijednosti do pobjede 'snagom čiste ljubavi'. Nekada mi čak i smeta kontekst koji je pjesma dobila”, otkriva član jedne od najuspješnijih i najomiljenijih klapa u Hrvatskoj čemu su dokaz i brojne nagrade i slušanost. No kakvo je općenito stanje s klapskom glazbom u Hrvatskoj?

"Scena je dosta nabujala. Kao i pop scena u Hrvatskoj. Tu se javlja problem hiperprodukcije, pojave klišeja u pjesama i izražavanju, pa je teško probrati ono kvalitetno. To su sve prirodni procesi. Važno je raditi dobro, birati pjesme, donositi nešto novo i biti kvalitetan. Oni koji su mene obrazovali rekli su da je pojam kvalitete vezan uz princip stalnog poboljšavanja. Stalno raditi na sebi, stalno si davati ciljeve da budeš bolji. Svi koji su posustali u tome nestali su. I to se ne odnosi samo na glazbu, to je zakon života, prirode, evolucije”, zaključuje.

