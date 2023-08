Suzana Mančić o boli koju je prošla zbog gubitka djeteta: Sina sam izgubila dva sata nakon poroda

Voditeljica Suzana Mančić (66) danas je ponosna majka dvije kćeri, Teodore i Natalije, ali prije nego je dobila kćeri prošla je kroz velike gubitke. Najpoznatija loto djevojka je osamdesetih i početkom devedesetih izgubila čak tri bebe. Posljednju bebu rodila je u šestom mjesecu trudnoće, ali nažalost, dječak nije preživio.

- Izgubila sam ga poslije dva sata, možda i sat vremena. Kada je ta pedijatrica došla i rekla: ‘Nemojte se nadati’. I tu sam stala i rekla: ‘Dobro, neću se nadati, gotovo je - ispričala je Suzana Mančić, prenosi Blic. U intervju koji je dala za Blic govorila je i o teškim momentima u životu.

- Sretnih trenutaka je u životu jako malo i treba ih prepoznati i uživati u njima. Čini mi se da sam sreću vukla za rukav. Naravno, nesreća je neizbježna. Od malih nogu sam imala trenutke kada bi me koža boljela od straha ako zakasnim 10 minuta kući jer me čeka tata. Bio je strašan i veoma strog. Kasnije su se nizali loši trenutci, nije bilo ništa strašno. Recimo, simpatično je za jednu mladu djevojku, da mi je najstrašniji rođendan bio kada sam napunila 23 godine. Sa 23 godine pretpostavka je bila da ćemo tada završiti gimnaziju, pa fakultet, pa se zaposlite, poslije ide udaja, rađanje djece i to je kraj života - ispričala je za Blic. Osvrnula se i na to kako je uspjela preživjeti sve te teške situacije koje su joj obilježile život.

- Karijera koju sam imala, imam je i sada, ali sam prije svega bila jugoslovenska zvijezda. Sve što se treba dogoditi, dogodi ti se. Ostavi te dečko pred vjenčanje, ostaneš bez roditelja, udaš se pa želiš djecu, pa izgubiš jedanput, pa dvaput, pa triput. To su sve teški trenutci koji prate svako živo biće. Treba se pomiriti s gubitkom i da ga nadvladamo, to je velika stvar. Kada te bace, kada padneš u blato, moraš duboko udahnuti, sabrati se, ustati i nastaviti dalje - rekla je Suzana.

