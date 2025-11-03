Suprugu Blanke Vlašić stigla paprena kazna! Ovo će mu otežati život, evo o čemu je riječ

Dok se javnost bavila analizom njegovog ljubavnog statusa, pravi šok za belgijskog sportskog novinara i supruga Blanke Vlašić, Rubena Van Guchta, stigao je s neočekivane strane i nema veze s njegovim romantičnim odabirima. Prema pisanju belgijskih medija, poput portala Voetbal24, sud u Dendermondeu donio je presudu koja će itekako utjecati na njegov svakodnevni život i financije. Zbog prometnog prekršaja, Van Guchtu je izrečena zabrana upravljanja vozilom u trajanju od čak devet mjeseci, što će mu značajno otežati poslovne i privatne obveze.

Uz dugotrajnu zabranu vožnje, sud mu je odredio i paprenu novčanu kaznu koja predstavlja ozbiljan udar na novčanik. Riječ je o iznosu od 4.800 eura. Naime, Van Gucht je vozio automobil iako mu to nije bilo dopušteno nakon što mu je vozačka dozvola oduzeta nakon pozitivnog alkotestiranja krajem prošle godine. Suprug Blanke Vlašić bio je pozitivan tijekom alkotestiranja kada ga je policija u Belgiji zaustavila u noći 13. prosinca na subotu, 14. prosinca 2024. godine. Njegova vozačka dozvola odmah mu je bila oduzeta na 15 dana, a policija ga je opet zaustavila nakon isteka 15-dnevne suspenzije, a u tom trenutku još fizički nije preuzeo svoju vozačku dozvolu u policijskoj postaji, što je po zakonu trebao učiniti.

Suprug Blanke Vlašić pozirao s missicom i izazvao reakcije: 'A gdje je Blanka?'

Njegov je odvjetnik na posljednjem je ročištu naveo da Van Gucht nije bio svjestan kako mora ponovno odraditi alkotestiranje za povrat vozačke te da je bio uvjeren kako zabrana istječe sama od sebe, no sudac je takvo objašnjenje odbio i uskratio mu mogućnost dodatne obuke. Sam Van Gucht nije bio na raspravi, a protiv njega se vodi još jedan postupak za vožnju pod utjecajem alkohola. Sljedeće ročište zakazano je za 18. prosinca.

Podsjetimo, Ruben je proteklog vikenda objavio fotografiju s 20-godišnjim nizozemskim modelom i Miss Grace Benelux 2022., Valentine Besard. Pratitelji su ga odmah zasuli pitanjima i provokativnim dosjetkama poput: - "Otac i kći?", "A gdje je Blanka?", "Koja ti je sada to?", "Ženskaroš" - pisali su. Mnogi su se pitali je li ovo još jedna potvrda navoda o otvorenom braku Blanke i Rubena, konceptu o kojem se već dugo šuška u javnom prostoru. Cijela situacija dodatno je komplicirana zbog Van Guchtove dugogodišnje afere s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je i sama javno tvrdila da su godinama u vezi.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu

Ova objava s mladom plavušom samo je dolila ulje na vatru već ionako kompleksne ljubavne situacije koja okružuje našu proslavljenu atletičarku i belgijskog novinara. Dok Blanka Vlašić svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, posvećena obitelji i sinu Mondu, njezin suprug redovito puni medijske stupce svojim potezima. Njegova veza sa spisateljicom Charlotte, koja je objavljivala njihove zajedničke fotografije i izjavila da žive zajedno, postala je javna tajna i tema brojnih rasprava o prirodi njegovog braka s hrvatskom sportskom ikonom.