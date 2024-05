Supruga Roda Stewarta uoči vjenčanja godine objavila fotografiju iz Dubrovnika: 'Kakav pogled'

Da je Jadran omiljena destinacija bogatih i slavnih stara je vijest. Jednako kao što je i stara vijest da uživaju u Lijepoj našoj te fotografije svojih odmora dijele s brojnim obožavateljima i tako Hrvatskoj privlače nove turiste. Vijest o svadbi godine na Jadranu prije nekoliko je tjedana obišla medije, a sada se ona i događa. Naime, ovog vikenda u Dubrovniku na rasporedu je vjenčanje sina poznatog glazbenika Roda Stewarta i uspješnog sportaša Liam Stewarta i Amerikanke konavosko-hercegovačkih korijena Nicole Artukovich.

Ovaj par upravo je Hrvatsku odabrao za svoj sudbonosni dan, a tako su u Lijepu našu doveli brojna slavna lica. Njihovo vjenčanje započelo je u četvrtak s prijemom gostiju, a uoči ovog događaja članovi poznate obitelji javili su se na društvenim mrežama. Supruga poznatog glazbenika Penny Lancaster na društvenim je mrežama istaknula pogled koji ju je oduševio. "Kakav pogled", napisala je uz pogled na Dubrovnik. Par je prije odlaska na prijem popio čašu vina na terasi i odradio fotografiranje, a glazbenik je dan proveo veoma opušteno, u kupaćim hlačama.

Foto: Instagram screenshot

Na društvenim mrežama javila se i Rodova kći iz veze s Kelly Emberg, Ruby Stewart i to fotografijom glazbenika sa sinom. "Dečki", napisala je uz fotografiju. Prije toga objavila je i fotografiju iz privatnog aviona s kojim su ona i dio obitelji došli u Dubrovnik te se našalila na očev račun. "Mora da smo umorni zbog jet laga", našalila se uz fotografiju na kojoj Rod neumorno priča.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, par će danas sudbonosno 'da' izgovoriti u Crkvi svetog Ignacija na Jezuitima, a potom se nastavlja slavlje. Povodom vjenčanja poznati par dao je urediti web stranicu sa svim podacima svog vjenčanja na kojoj se može vidjeti kada će i gdje biti prijem gostiju, ceremonija i svečana večera.

GALERIJA Rod Stewart odmarao se u ležernom izdanju u Dubrovniku, na vjenčanje godine pristigli slavni gosti

Par je svoju dugogodišnju vezu započeo još prije trinaest godina dok su oboje pohađali srednju školu u Kaliforniji. Svoju su vezu, naime, odlučili okruniti brakom u Dubrovniku, odakle su mladenkini djed i baka emigrirali u Sjedinjene Američke Države. Vjenčanje krajem svibnja će nesumnjivo u Grad dovesti brojne poznate, ali i privući pažnju svih vodećih svjetskih medija. Koliko voli Hrvatsku, svjedoči ne samo činjenica da je za svoj savršeni dan u životu odabrala grad u kojem je provela nezaboravna ljeta i čime je "zarazila" cijelu obitelj Stewart, već i to što je svoju idealnu haljinu pronašla također u Hrvatskoj i to u salonu Le Concept by Alex naše priznate dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

Uoči svečane ceremonije, mladenci su se prisjetili svog poznanstva koje je počelo dok su igrali beer pong jedno protiv drugog na srednjoškolskoj zabavi. - Zaljubilo se dvoje šesnaestogodišnjaka. Kad je Nicole završila srednju školu i koledž u Kaliforniji, Liam je otišao u Washington, a zatim na Aljasku igrati profesionalni hokej. Daljina je samo još više raznježila njihova mlada srca. Hodali su osam godina, živjeli u dvije zemlje i putovali u sedam drugih. Život se dogodio, tri godine su išli svojim putem i kako kaže stara poslovica, kao suđeni jedno drugom, našli su put natrag. Njihova ljubav nikad nije izblijedjela – napisali su budući mladenci na društvenim mrežama.

Naveli su i kako su kupili prvi dom u siječnju 2023., te poželjeli dobrodošlicu svom sinu Louieju Marku Rodericku Stewartu rođenom 12. svibnja 2023. Liam je buduću suprugu zaprosio 2. srpnja 2023. Osim toga, par je već i ranije bio u Hrvatskoj i to u Splitu 2020. godine. Tada je Rod Stewart s obitelji boravio na jahti na Jadranu, a fotoreporteri snimili su i njegovog sina s djevojkom kako uživaju u sunčanju i druženju.

VIDEO Euroviziju su minute dijelile od neviđenog skandala