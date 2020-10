Supruga ostavila Phila Collinsa na način koji je potpuno zgrozio javnost

Američku javnost ovih je dana zgrozio podatak o načinu na koji je Orianne Cevey ostavila supruga Phlla Collinsa. Ona je, naime, prema pisanju ondašnjih mediju slavnom pjevaču poslala sms poruku. Nije ga pozvala na razgovor, čak ni nazvala, umjesto svega toga dobio je poruku u kojoj ga obavještava da je njihov brak gotov. No, problemima tu nije kraj. Navodno je u poruci napisala da je našla nekog drugog te da želi vidjeti može li ponovno biti sretna.

Osim što ga je ostavila na način koji se ničime ne može opravdati kazala je i kako ne želi napustiti njegovu kuću u Miamiju te je promijenila je šifre alarma i svog video nadzora.

Inače, par se rastao još prije 12 godina, a od tada su im se odnosi mijenjali, od ideje da ponovno pokušaju spasiti brak do žestokih svađa i međusobnih optužbi.

Tijekom brakorazvodne parnice, 69-godišnji pjevač je Orianne isplatio cifru od vrtoglavih 46 milijuna dolara. Prije nešto manje od 4 godine su se pokušali i pomiriti, bilo je to nedugo nakon što se Orianne Cevey rastala od Charlesa Mejjatija, no prije dva mjeseca udala za drugog čovjeka, Thomasa Batesa u Las Vegasu.