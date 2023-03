Supruga Brucea Willisa otkrila kako su proslavili godišnjicu braka: 'Inače bi se sjetio, ali sad ne može'

Glumac Bruce Willis (68) i njegova supruga Emma Heming (44) proslavili su 14. godišnjicu braka, a tim je povodom Emma na Instagramu objavila fotografiju cvijeća koju je dobila od prijateljice Juliyje.

- Danas obilježavam 14 godina braka s najvećom ljubavi svog života. Probudila sam se punog srca, ali ono na što su mi se misli stalno vraćale bio je jučerašnji čin dobrote koji želim podijeliti jer me nadahnuo. U prolazu na školskoj priredbi naše djece spomenula sam prijateljici da nam je sutra godišnjica. Kasnije toga dana dobivam poruku od svoje prijateljice u kojoj je pisalo da je ostavila 'nešto sitno' za mene na mojim vratima. Bio je to ovaj slatki buket cvijeća s porukom na kojoj je, između ostalog, pisalo i 'sretna godišnjica' – napisala je Emma pored objave te dodala da ju je ovaj znak pažnje potaknuo na razmišljanje o tome koliko su ovakve važne prigode zapravo teške.

- Potaknulo me na razmišljanje o tome koliko posebne prilike mogu biti teške za njegovatelje. Posebno kada bi se naša draga osoba inače sjetila toga, no njen mozak joj trenutno to ne dopušta. I to je ono što jest. Moja poanta je sljedeća: ako poznajete nekoga tko se brine za nekog drugog, ne pitajte što možete učiniti. Samo učinite. Ovog slučajnog čina dobrote sjećat ću se još dugo. Volim te Juliya. Učinila si ovaj dan posebnim – zaključila je.

Inače, Bruce se bori s bolešću i to s frontotemporalnom demencijom, a javnost je o njegovu stanju obavijestila njegova obitelj. Naime, glumcu je prvo, u proljeće prošle godine, dijagnosticirana afazija, a bolest je napredovala. O promjeni ponašanja glumca govorilo se i ranije, a u posljednje vrijeme njegovi najbliži upućuju druge kako se glumac osjeća te otkrivaju detalje o bolesti.

Najveća podrška Bruceu su članovi njegove obitelj te bivša partnerica, glumica Demi Moore. Ranije su otkrili i da je afazija razlog zbog kojeg se glumac umirovio, a njegovi suradnici istaknuli se da se vidjelo i ranije da je imao poteškoća u ponašanju.

U trogodišnjem razdoblju koje je prethodilo njegovu umirovljenju, Willis je snimio 22 akcijska filma, a kolege koji su s njim radili počeli su polako uviđati da glumcu snimanje postaje sve veća prepreka, a nedavno su i progovorili o tome. Naime, Bruce je 2020. godine snimao film ''Hard Bill'', a tada se dogodilo da je čak nekoliko puta pogrešno pucao tijekom snimanja te da mu je trebao netko da mu čita tekst kroz slušalicu. Iste godine Willis je imao problema i tijekom snimanja filma ''Američka opsada''. Fotografi s uhvatili detalj gdje se vidjelo da glumac ima slušalicu u uhu te si tako pomaže pri svladavanju teksta. Da mu se stanje pogoršava, vidjelo se i na setu filma ''Bijeli slon'' iz 2021. godine gdje je često bio zbunjen, a jednom je i otvoreno zapitao što tu radi.

– Znam zašto si ti ovdje, ali zašto sam ja ovdje? – upitao je tada, a toga se prisjećaju dva člana glumačke postave. Redatelj filma ''Out of Death'' bio je svjestan zdravstvenih tegoba koje su snašle glumca i zato je na snimanju ovog filma iz 2021. zamolio scenariste filma da Willisove rečenice budu kratke kako bi ih lakše zapamtio.

Bruce je prije nego što se povukao iz glume bio svjestan da mu zdravstveno stanje više nikada neće biti dobro pa je počeo poduzimati korake kako bi osigurao svoju obitelj. Prvi put oporuku je promijenio 2009. godine kada se vjenčao sa sadašnjom suprugom, a potom ju je promijenio nekoliko mjeseci nakon što su dobili dvije kćeri – Mabel (2012.) i Evelyn (2014.), no u svjetlu ozbiljnosti svog sadašnjeg zdravstvenog stanja Bruce Willis odlučio je napraviti još jednu izmjenu. Otkako je doznao za afaziju, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost komunikacije, prijavljivao se na gotovo sve uloge koje može kako bi što više zaradio i ostavio potomcima. Trenutačno se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 250 milijuna dolara.

VIDEO Let 3 u Rijeci snimali razglednicu kojom će se predstaviti na BBC-u