Supruga Adama Levina oglasila se na Instagramu prvi put nakon seks skandala i pokazala što o tome misli

Frontmen benda Maroon 5 Adam Levine (43) prošlog se mjeseca našao u centru seks skandala kada je influencerica Sumner Stroh objavila TikTok video u kojem je rekla kako je godinu dana imala aferu sa slavnim glazbenikom. Sumner je u videu podijelila screenshotove poruka koje joj je Levine slao putem Instagrama, a otkrila je i kako ju je čak pitao može li svoje dijete nazvati po njoj. Nakon njezinog videa, privatne razgovore s pjevačem objavile su i druge žene, poput komičarke Maryke i Alyson Rose koje su objavile snimke zaslona njihovih razgovora.

Adam je u braku s Viktorijinom anđelicom Behati Prinsloo (34), a par je nedavno otkrio da očekuju svoje treće dijete.

Manekenka je na Instagram priči objavila svoju fotografiju na kojoj pokazuje srednji prst stoga se pretpostavlja da je to njezin komentar na cijelu ovu situaciju.

Levine je krajem rujna na Instagramu odlučio podijeliti svoju verziju priče o seks skandalu u kojem se našao pa je tako priznao da je slao objavljene poruke, no ne i da je imao aferu.

- Trenutačno se o meni puno priča i ovom prigodom želim sve raščistiti. Loše samo prosudio komunikaciju, ali nisam imao aferu, iako sam prešao granicu tijekom prilično tužnog razdoblja moga života. U određenim trenucima razgovor je postao neprikladan, ali sredio sam to i djelovao proaktivno, rješavam to sa svojom obitelji. Moja supruga i obitelj su sve do čega mi je stalo na ovome svijetu. To što sam bio dovoljno naivan i glup da riskiram jedino što mi je uistinu važno, najveća je pogreška koju sam mogao napraviti. Nikad je više neću ponoviti. Preuzimam punu odgovornost. Proći ćemo kroz to. I proći ćemo kroz to zajedno - napisao je Levine na društvenim mrežama.

Inače, par svoj privatni život pokušava držati podalje od javnosti, pa se rijetko pojavljuju vani s kćerkama, Gio Grace (4) i Dusty Rose (5).

