Supermodeli se vraćaju na televiziju: Snima se serija o najljepšim ženama svijeta

Naomi Campbell, među ostalima, zvijezda je nove dokumentarne serije “Supermodeli”, koja će pratiti njezinu, ali i karijeru njezinih slavnih kolegica.

Kraljica modnih pista pojavit će se u novoj seriji Apple TV Plusa, u kojoj će riječi biti o njihovu snažnom utjecaju na modnu scenu 90-ih, zajedno s Cindy Crawford, Lindom Evangelistom i Christy Turlington. Seriju će režirati dvostruka oskarovka Barbara Kopple, dok je za izvršnu produkciju zadužen Brian Grazer i ‘Imagine Documentaries’ Rona Howarda.

“Moje sestre Christy, Linda, Cindy i ja oduševljene smo što ćemo moći sa svijetom podijeliti svoju priču, a za realizaciju nema boljih ljudi od Briana Grazera i Rona Howarda. Ovaj je projekt ostvarenje naših snova jer znamo da će poštovati i cijeniti našu priču”, rekla je Naomi o svom novom pothvatu.“Nadamo se da će naši koraci na modnoj pisti prikazani u ovoj dokumentarnoj seriji potaknuti, motivirati i nadahnuti mlade ljude širom svijeta. Radujemo se ovoj velikoj avanturi s redateljicom Barbarom Kopple”, dodala je.

Cindy Crawford (54) na svom je Instagramu poručila da je uzbuđena zbog projekta, ali i zbog susreta sa svojim prijateljicama. Serija otkriva i propituje načine na koje su supermodeli nadišli tradicionalnu percepciju i ograničenja modelinga u modnoj industriji. “Uz potporu ‘Imagine Documentaries’ i nagrađivane redateljice Barbare Kopple, planiramo istražiti dinamične osobnosti i pomake u medijima i kulturi koji su pomogli u oblikovanju i definiranju ovog kultnog doba”, kazala je uzbuđena manekenka. Supermodeli će serijom vratiti obožavatelje u 1980., na sam početak njihove manekenske karijere i dokumentirati kako su te četiri žene iz cijelog svijeta kolektivno postigle slavu koja je nadišla cijelu industriju. Serija u četiri dijela otkrit će što ljepotice danas rade, govoriti o njihovu aktivizmu, filantropiji i biznisu, te da su popločale put za sljedeću generaciju.

Foto: Apple Tv+ via Bestimage/PIXSELL Le documentaire "The Supermodels" retrace la carrière de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington et Linda Evangelista sur Apple Tv Le documentaire "The Supermodels" retrace la carrière de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington et Linda Evangelista sur Apple Tv+. Los Angeles. Le 7 octobre 2020. Apple TV+ has announced that a new documentary series is currently in the works, called The Supermodels. Set to be directed and executive produced by two-time Oscar-winner Barbara Kopple, the show will explore the iconic careers of Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington and Linda Evangelista. The docuseries will include exclusive interviews with all four women who will share their stories about how they ended up modeling in the '80s in New York City, and how they collectively disrupted the '90s fashion scene. Los Angeles. October 7, 2020. Apple Tv+ via Bestimage /PIXSELL

“Imati priliku ispričati našu priču u za nas je vrlo uzbudljivo, a nadamo se da će biti i za gledatelje”, kazala je Linda Evangelista i dodala da bi voljela da ljudi ovo vide kao proslavu ne samo njihovih pojedinačnih priča već i snage prijateljstva, snova i ustrajnosti.

Ljepotice su se posljednji put, zajedno s kolegicama Claudijom Schiffer, Helen Christensen i Carlom Bruni okupile na modnoj pisti 2017. godine za reviju Versace SS18 na Milanskom tjednu mode.