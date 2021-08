Stonesi 2022. slave 60 godina postojanja, a očito mogu i bez Charlieja Wattsa

Što je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću?”, pitali su se davno slovenski Buldožeri. Danas bismo mogli parafrazirati to pitanje i preformulirati u “što je to u vremešnim rokerima da nipošto ne odustaju”? Vijest da Rolling Stonesi ove jeseni idu na američku turneju, odgođenu lani, nije bila nipošto čudna sve dok se nije saznalo da s njima neće putovati i bubnjar Charlie Watts, temelj svirke benda i jedan od ključnih članova. Watts je završio u bolnici na operaciji, duhovito izjavivši “evo i ja sam jednom promašio tajming”, ali s obećanjem da će se što prije vratiti u bend. Mogli bismo na ovome mjestu upotrijebiti i poznatu pjesmu iz “Vlaka u snijegu”, pa reći “kad se stare ruke slože” jer, kotrljajući vlak Stonesa nipošto se ne želi zaustaviti sve dok imaju dovoljno lopata kojima razgrću prepreke na putu.