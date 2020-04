Što kada bi vam život dao šansu da se vratite unatrag i počnete ispočetka...

Š to biste rekli kada bi vam se nakon 17 godina pružila prilika da počnete ispočetka? Da konačno ispunite sve ono što niste s nekim od koga ste se razdvojili ni zbog čega posebno, jer je život tako tekao? A nedostaje vam avanture iako niste sasvim nezadovoljni onime kako je vaš život ispao. O tome otprilike govori nova HBO-ova polusatna serija “Zajednički bijeg” čija je premijera bila ovog ponedjeljka. Ova humoristična serija za one koji se približavaju ulasku u srednju dob nosi potpis jedne zanimljive televizijske osobe, a to je Phoebe Waller-Bridge o kojoj se u posljednje vrijeme govori kao o scenaristici novog Jamesa Bonda, ali svakako je riječ i o jednoj od najintrigantnijih medijskih osoba danas koje su vezane za film ili televiziju. Ukratko, s Merritt Wever i Domhnallom Gleesonom u glavnim ulogama, „Zajednički bijeg“ je mješavina romantične komedije i trilera. Serija govori o ženi, Ruby Richardson, tumači je Merritt Wever, koja ostavi svoj svakidašnji život u predgrađu kako bi se prisjetila prošlosti sa svojim dečkom s fakulteta Billyjem Johnsonom kojega tumači Domhnall Gleeson. Njih su dvoje prije 17 godina sklopili dogovor da, ako jedno od njih pošalje poruku s riječi „RUN“, a drugo odgovori istom riječi, ostavit će sve i naći se na kolodvoru Grand Central te zajedno putovati Amerikom. Među gostujućim zvijezdama u seriji, osim kao producentica, pojavljuje se i dobitnica Emmyja i Zlatnog globusa Phoebe Waller-Bridge u ulozi Laurel, žene koju Ruby i Billy upoznaju na svom putovanju. Rich Sommer glumi Laurencea, Rubyna muža, Tamara Podemski policijsku detektivku, a Archie Panjabi je Fiona, Billyjeva bivša asistentica. Wever će se možda sjetiti okorjeli fanovi izdržljive zombi-sapunice “Živi mrtvaci” gdje je glumila gotovo cijelu sezonu 2015./16., ali ne treba nikako zaboraviti ni nastup u Oscarom nagrađenom “Birdmanu”. Ono što ju je, izgleda, vinulo prema zvjezdanom području jest nastup u Netflixovoj miniseriji “Unbelievable” s Toni Collette. Gleeson, s druge strane, ima nešto izraženiji profil. On je, naime, sin odličnog irskog glumca Brendana Gleesona kojega znamo iz niza uspješnih televizijskih i filmskih ostvarenja. Uskoro ćemo ga, recimo, gledati u ulozi Donalda Trumpa. No Domhnall ima garantirano mjesto u možda i najvećoj filmskoj zajednici fanova koja postoji, a to su, dakako, ljubitelji “Ratova zvijezda”. Naime, Domhnall Gleeson tumačio je – generala Huxa! I k tome, tu je i uloga Billa Weasleya u Harryju Potteru. Ovdje je ipak riječ o nečemu potpuno drugačijem, u kraćem, polusatnom formatu dvoje glumaca doista ima prostora pokazati koliko je vješto u dočaravanju različitih emocija. Pogotovo zato što se, primjerice, prve dvije epizode od pet, koliko smo ih pogledali posredstvom HBO-a, odvijaju u jednom vlaku gdje se dvoje nakon izmjene poruka sreće na intrigantan način.

Foto: HBO

Merritt Wever u ulozi Ruby Richardson dobro je iskoristila povelik slobodan glumački teritorij da bi se poigrala čak i seksualnošću pa je serija doista zanimljiva, pogotovo za generaciju koja se, spomenuli smo, približava ili već jest nekakvih srednjih godina. Zgodne britanske glumice Archie Panjabi sjećamo se ponajviše po ulozi Kalinde Sharme u “Dobroj ženi”, a ovdje u ulozi Fione daje poseban začin cijeloj priči kao donedavna Billyjeva asistentica s prijašnjim ne sasvim jasnim odnosom s njim ili prema njemu, vjerojatno ćemo i to otkriti. I koja funkcionira kao kakvo sidro koje Billyju ne dopušta da se u ovoj avanturi sasvim odvoji od svojeg prijašnjeg života. Autorica je serije Vicky Jones koja je s Waller-Bridge radila i na serijama “Fleabag” te “Killing Eve” pa je jasno da u seriji mora biti utjecaja Waller-Bridge. I tako i jest, vješto poigravanje s osnovnim društvenim stereotipovima jest temelj ove serije i to se čini na vrlo zanimljiv način. Osobna sloboda, prije svega u vidu izbora života koji ćemo voditi u bilo kojem trenutku našeg življenja, ono je što pogoni dvoje likova. Kao i jedna od najpoznatijih sintagmi s velikih ekrana – nikad ne reci nikad. No opet, tako nešto ipak je uvjetovano vlastitim djelima i ponašanjem što će se pokazati kroz kratka putovanja u povijest dvoje likova. Nemamo u tih prvih nekoliko epizoda nikakav uvid u to što je cilj ove priče, što će na kraju Ruby i Billy odabrati, nastavak dalje ili povratak na ono što su imali do trenutka ponovnog susreta. Riječ je o jednoj jako dobroj seriji koja ima i elemenata romantične komedije i drame, a koja nam nudi bijeg iz ove prilično turobne realnosti u kojoj se sada nalazimo. Namjerno ili ne, tajming je dobro poslužio HBO-u koji će sasvim sigurno imati veću gledanost na “Zajedničkom bijegu”. Pogotovo jer se dobar dio svijeta u ovom trenutku nada nekoj promjeni nakon pandemije, a promjena mora krenuti ponajprije s osobne razine. Ono čemu se nadamo jest da će sljedeći uradak iz kuhinje Phoebe Waller-Bridge otići i korak dalje, što nije lako jer sve do sada, a tu spada i “Zajednički bijeg” funkcionira izuzetno dobro, gdje uvijek postoji opasnost od približavanja mainstreamu, nečemu pomodnome. Nova HBO-ova serija to nije i imat će prođu kod onih koji traže odmak koji nije uvjetovan vrhunskom i skupom produkcijom, već vrijednostima poput uspješnog prikaza ljudskog odnosa, dobrog dijaloga u intrigantnim situacijama. To bi, otprilike, bio “Zajednički bijeg” čijih dinamičnih pola sata svake epizode prođe doista brzo.