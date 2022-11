Štefica je bila potpuno bijesna, okomila se na trenericu Maju: 'Ne mogu. Prošeći'

Štefica je nakon vaganja potonula, odnosno pogodilo ju je Ivanino ispadanje jer je smatrala kako je ona ta koja je trebala napustiti show. Red suza, red tuge, red očaja, tako je to izgledalo i dan nakon njezina odlaska. No, trening je popravio sve iako ni on nije prošao idealno. Štefica je po prvi put trenirala s trenericom Majom, i u paru s Larom pa joj je i to teško palo. Nije izdržala vježbu do kraja, što ju je pokolebalo.

"Što je bilo", pitala ju je Maja?

"Ne mogu", rekla je Štefica.

Na to je Maja podigla glas i očitala joj bukvicu. "Što ne možeš? Izdržala si sve, a stala si tri sekunde ranije", rekla joj je. Na to joj je Štefica rekla da - 'prošeće'. Kasnije je kandidatkinja priznala kako nije ljuta na nikoga osim na sebe.

"Ne znam što je točno Štefici, ne poznajem je dovoljno, voljela bih da mi može reći u čemu je problem da joj pokušam pomoći. Vjerujem da se sada bori sama sa sobom i najbitnije je da stvari koje je muče, da ih riješi sama sa sobom", rekla je Maja. Potom je objasnila kako smatra da Štefici možda stvara pritisak što nema Ivane, nema timova, što je danas na treningu s njom s kojom dosad nije puno i često radila.

