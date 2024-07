Stanković je surađivao s Goranom Bregovićem, a evo u kojem ćemo ga showu gledati: 'Obožavam Severinu'

Mladi glazbenik Marko Stanković svoju sreću odlučio je okušati i u drugoj sezoni 'Superstara'. Njegova glazbena priča tek je na početku, no već bilježi i uspjehe koji su mu, kao početniku, veliki vjetar u leđa. Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković otkrivaju talente iz cijele zemlje i regije, a među mladim ljudima koji im se predstavio je i Marko Stanković. Na audiciju je stigao iz Ljubljane, u kojoj proteklih godina gradi karijeru. O odluci da se prijavi na 'Superstar' nije previše dvojio. "Superstar mi se čini kao odličan show za promociju i upoznavanje s kvalitetnim ljudima iz svijeta glazbe. Glazbom se bavim čitavog života i uvijek se trudim kada nastupam pred ljudima dati sve od sebe", priča o sebi Marko.

Ima niz napisanih pjesama, ali i suradnji s glazbenicima kao što su Goran Bregović i Sergej Ćetković. "Fenomenalni su to umjetnici koje sam imao čast upoznati. Bregoviću sam s bendom bio predgrupa kao tinejdžer i tada nam je dao priliku da nastupamo pred ogromnom publikom. A uz Sergeja Ćetkovića me veže jako smiješna priča. Surađivali smo s njim na snimanju jedne serije. Mi smo pripremali binu i nosili ozvučenje, svirali par sati prije nego što je došla na red scena s njim. Kad je on došao, ja sam već pošteno bio iscrpljen. Redatelj je to primijetio i rekao mi: 'Gitaristu, je l'' može to malo življe?'. Ja, naravno, u želji da se što bolje pokažem, dao sve od sebe, ali umor i znoj su učinili svoje pa sam se uspio ukočiti na jednoj od najromantičnijih pjesama - 'Pogledi u tami'. Bend je to primijetio pa su uslijedile brojne šale na moj račun, ali sam ponosan što sam to uspio dovršiti", prisjeća se Stanković.

Marko, koji se u slobodno vrijeme bavi fitnessom, sklon je avanturizmu i promjenama. Tako se s prijateljem prijavio na audiciju za bend na njemačkim kruzerima te se uskoro zaposlio kao pjevač na kruzeru. "Sjajno iskustvo, upoznao sam dosta različitih kultura. Shvatili smo da je istina ono što ljudi pričaju - sličniji smo nego što mislimo. Prije svega to vrijedi za ljude s ovih područja, na kruzeru se nismo dijelili na Srbe, Hrvate, Slovence - svi smo bili naši i bila je to jedna jako lijepa lekcija".

Iako je iz Beograda, tijekom pandemije odlučio se na promjenu pa se odselio u Ljubljanu. "Tamo žive moji roditelji i želio sam biti s njima", objašnjava ovaj perspektivni mladić svoju odluku da život i karijeru nastavi u Sloveniji. Veliki je, zaključuje, ljubitelj domaće glazbe, a Severinu obožava. "Veliki sam njezin obožavatelj oduvijek i smatram je jednom od najvećih zvijezda na ovim prostorima", zaključio je Marko.

'Superstar' i ove godine donosi talentiranim natjecateljima priliku da osvoje nagradu od 50 tisuća eura te ostvare svoje glazbene snove. Kome će prijava na 'Superstar' promijeniti život, doznat ćemo već ove jeseni - 'Superstar' će na RTL donijeti najraskošniju televizijsku zabavu!

