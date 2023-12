Srpska voditeljica nakon razvoda opet ljubi, a sada otkrila na koji je njoj važan datum izgubila nevinost

Voditeljica Jovana Jeremić plijeni pažnju i domaćih medija kao i onih u regiji, i to svojom ljepotom i pojavnošću, ali i detaljima iz privatnog života. Njezin ljubavni status intrigira mnoge, pa se tako pisalo o njezinom razvodu od supruga, političara Vojislava Miloševića, a nakon toga se govorilo i o javnoj prosidbi koja je postala viralna. Naime, Jovana je poznata po svojoj kontroverznoj izjavi o tome čime ju je bivši suprug osvojio kao i voditeljskoj ulozi u realityju 'Parovi'. S Miloševićem je u braku bila do 2022. godine, a nakon toga se dogodila javna prosidba. Dok je s društvom sjedila za stolom, odjednom joj je prišao jedan mladić i pitao je hoće li se udati za njega, a trenutak prosidbe netko je od uzvanika snimio i podijelio na TikToku.

- Nemam Rolex, ali evo dok klečim na nogama, udaj se za mene, Jeremić Jovana - rekao joj je mladić, a Jovana je spremno odgovorila: Već sam jednom bila udana i to mi više nije prioritet, sada je moj prioritet da budem sretna. Iako ga je odbila, mladić je bio uporan i rekao je Jovana: Znam da je vama prioritet vaša sreća, ali pored mene vaša sreća bit će vječna. Dok je s ružom i prstenom klečao pored nje voditeljica mu je rekla - Moj ti je savjet da tražiš neku normalniju, život će ti biti mnogo lakši. Muškarac je bio odlučan u svom naumu i u rimama se opet obratio voditeljici s molbom da se uda za njega, i dok su svi napeto pratili što će se dogoditi Jovana je odlučno rekla: - Ne mogu se udati, jednom sam bila udana, da sam se ja udavala svaki put kad su me prosili, bila bih do sad pet puta u braku minimum.

Jovana sada, pak, ima novog partnera, 14 godina starijeg poduzetnika Dragana Stankovića s kojim su nedavno objavljene i zajedničke fotografije, a ova voditeljica sada se osvrnula i na najvažnije datume u svom životu poput onoga kada je potpisala papire za razvod.

- Spontano se dogodilo da je sutkinja zakazala ročište na prvi dan uskršnjeg posta, ali sam te dvije stvari povezala jer mi se sve važno u životu odvija na neki praznik. Na Svete Vrače sam završila fakultet, udala sam se na Đurđevdan, rođena sam uoči Svete Petke, nevinost sam izgubila na Vidovdan, a razvela sam se na prvi dan velikog posta. Zamisli što će se dogoditi na Uskrs ove godine? - zapitala se voditeljica za Kurir.

Inače, Jeremić je ovom izjavom dala naslutiti da ima velike planove, a sadašnjeg partnera upoznala je tijekom svog rada. Naime, Jovana je ugostila Dragana u svojoj emisiji i to na Božić, a on joj je tada poklonio dukat.

- Ja srce moje - rekla je nakon što je čula za poklon. Jovana je oduvijek govorila da želi da njezin partner bude imućan.

- Ja sam žena koja pored toga što mi je materijalno jako važno, volim živjeti na visokoj nozi, važno mi je da imam i taj emotivan dio. Ne volim to pokazivati, više volim da me muškarac smatra negativno da bi poslije shvatio tko je Jovana Jeremić. Do mog srca je jako teško doći. Mislim da mene suštinski nitko ne poznaje osim mojih najbližih prijatelja - rekla je jednom prilikom Jovana.

