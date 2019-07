Sraz Ariane Grande i Taylor Swift: Pjevačice u utrci za prestižne nagrade

Taylor Swift i Ariana Grande ugrabile su najviše nominacija za nagradu MTV Video Music Awards (VMA), svaka po deset.

Grande sa svojim uratkom "thank u, next", a Swift s "You Need to Calm Down", u kojem kritizira trolove na društvenim mrežama i napade na pripadnike LGBTQ zajednice, natječu se za najviše nagrade, za najbolju pop i video izvedbu godine.

Grande je nominirana i za nagradu najbolje umjetnice godine, a na popisu u toj kategoriji su i reperica Cardi B, Billie Eilish, Halsey, Jonas Brothers i Shawn Mendes.

Korejski band BTS, predvodnik K-pop glazbenog vala u Sjedinjenim Državama koji je lani dominirao top ljestvicama, dobio je samo četiri nominacije, zbog čega su nezadovoljni njihovi fanovi.

"Zlo mi je što zapadnjaci ne odaju BTS-u dužno poštovanje. Oni ignoriraju činjenice, postignuća i naravno ljude", piše na Twitteru korisnik Shivani Shintre. MTV tu objavu nije komentirao.

Dobitnici nagrada VMA bit će objavljeni na svečanosti u Newarku u New Jerseyju 26. kolovoza

Među K-pop izvođačima su i ženski band BlackPink, zatim Monsta X, NCT 127, EXO i Tomorrow X Together.

Među 14 kategorija za koje se dodjeljuju nagrade je i videospot s pozitivnom porukom koja treba senzibilizirati javnost za neko osjetljivo područje. Osim Swift s kritikom trollova, nominirani su Halsey za "Nightmare" s porukom osnaživanja žena, zatim Lil Dicky za "Earth", skladbom koja potiče svijest o očuvanju okoliša te John Legend za "Preach" (propovijed) o društvenoj nepravdi.

U toj su kategoriji nominirani još The Killers sa skladbom "Land Of The Free" (zemlja slobodnih) što je prosvjed protiv plana američkog predsjednika Donalda Trumpa da izgradi zid na američko-meksičkoj granici te skladba "Runaway Train" (Pomahnitali vlak) o nestanku djece autora Jamie N Commons, Skylar Grey ft. Gallant.

