Spojevi, svađe i poljupci: Hrvoje priznao Marini da mu je zanimljiva, odnos produbili i Milko i Jasna

Vrijeme upoznavanja je davno završilo, a na farmama se nešto mora i raditi. Kandidatkinje na farmama morale su se prihvatiti posla, no nije to svakoj dami sjelo baš najbolje. Siniša je svojim kandidatkinjama skuhao jutarnju kavu, a potom pozvao Paulinu da se pridruži ekipi. Uspavana ljepotica je, pak, prespavala Sinišinu podjelu radnih zadataka. "Kod Siniše sam došla više uživati nego raditi, ali vidim da on ima svoje zadatke", ustvrdila je Martina. Paulina je, kada se konačno pridružila ekipi, otkrila da je sanjala Sinišu. "Tebe sam sanjala, nesrećo jedna! Osjetila sam da si mi ušao u krevet", otkrila je. Našalili su se na račun snova, a nakon vrućih pošalica, Siniša je ekipu ustrojio da krenu s jutarnjim zadacima.

Djevojke su radove otišle obaviti u haljinicama i cipelicama, a Siniša je odmah komentirao da su neprimjereno odjevene. Martina je komentirala da bi trebalo pokositi te se nastavila nositi sa šetnjom kroz visoku travu. Paulinu je, pak, Siniša dignuo da sa stabla ubere jabuku.

Spremio je i Hrvoje zadatke za svoje djevojke. Utrka tačkama je najavljena, no ne bez reakcija Suzane i Marine. Gnojivo su morale prenositi do kalifornijskih glista, a usto je Hrvoje osmislio i natjecanje - koja će prva napuniti tačke i donijeti ih do glista. "Jako puno melje, pogotovo ujutro", komentirala je Marina Suzaninu reakciju i pitanja o zadatku. "Maltretira sve nas, non stop je nešto". dodala je Marina. Dragana i Marina odlučile su dati sve od sebe da pobijede u izazovu, Marina je i pala - no digla se i nastavila. Upravo je Marina pobijedila u izazovu, a najgore je prošla Suzana. "Dao joj je pobjedu da vidi reakciju Suzane i mene", zaključila je gubitnica dana. Pobjednica Marina dobila je za nagradu spoj s Hrvojem. "Bila sam sretna što sam pobijedila, dobila sam spoj s njim, svakome je drago kad pobijedi", zaključila je.

Spoj su Marina i Hrvoje proveli na njegovoj farmi. "Zabavno mi je i zanimljivo, pogotovo s tobom", priznao je Hrvoje Marini na spoju. "Nema ni trunčice zlobe u sebi i ne glumata, on je takav kakav je i to mi se jako sviđa kod njega", komentirala je Marina. "Možda mi odgovara najviše. I Dragana, ali Marina mi više odgovara", iskren je bio Hrvoje. Raspričali su se i o nedavnom poljupcu, a spoj završili držeći se za ruke.

Situacija kod Milka je dalmatinski opuštena, no ljubavno pomalo napeta. Povjerio je damama da mu se emocije mijenjaju iz dana u dan, a dogodio se i manji konflikt među Anom, Mandom i Milkom. "Ne znam koja mi je draža", rekao je Milko djevojkama. "Neću se boriti rukama i nogama", dodala je Manda. Očekivanja od Milka su visoka, a pao je i strasni poljubac između njega i Jasne! "Što očekujem od njega? Sve!", komentirala je Jasna odnos s Milkom. On je, pak, zaključio da među djevojkama vlada ljubomora. "Nisam ljubomorna, to nije lijepo, ali jel' nisu mogli malo izdurati?", zaključila je Ana nakon poljupca Milka i Jasne.

Milko i Jasna otišli su i u večernju šetnju Šibenikom, a tijekom iste priznao je Milko Branki da je smatra pravim zgoditkom jer je obrazovana i glazbeno potkovana. "Našli smo se u priči, odgovaramo si mentalitetom i pogledima na život", ispričala je Jasna. Milko je dodao da taj njihov odnos ima veliki potencijal. Počastili su se za kraj spoja i čokoladom koju je Milko kupio Jasni. "Osvojio sam je šarmom koji je utkan u mene", bio je jasan Milko.

Zvonko se, pak, oslobodio na svojoj farmi, a njegove dame Irena i Brankica nad grmom aronije pričale su o odnosu Smilje i njega. Ubrzo se i Smilja pridružila branju aronije, a tijekom berbe dame su razgovarale o odnosu nje i Zvonka. "Ona je Zvonka uzela pod svoje, kuću pod svoje, sve pod svoje i počela je čak biti malo agresivno bahata", zaključila je Irena o njihovom odnosu. Smilja je u borbi za Zvonka od pet ujutro u radnoj akciji čišćenja, a kada se djevojkama pridružio u branju aronije - jeo je Smilji iz ruke. "Osjećam da me Smilja štiti, to je ok", komentirao je. Branka je potom predložila da iz njezinih usta uzme aroniju, no odbio je tu ideju jer se srami. Smilja oštro reagira na konkurenciju.

Dokazala je to i tijekom večernjeg druženja na kauču. Čim su se Zvonku i njoj pridružile Brankica i Irena - magije je nestalo! "Uvijek im pokvarimo idilu Brankica i ja. Ona odmah ima kiselu facu", rekla je Irena. "Pored mene i Branke nema šanse", dodala je. Prihvatila se češkanja Zvonka. "Bit će fajt samo takav, tek što će biti Smilja nije ni svjesna", prijeteći je ispričala Irena. Dame su spremne na borbu za Zvonka.

Kod mladog Ivana u Žminju situacija je ležernija. Odveo je djevojke da provjere krave, a cure su se tome razveselile. "Nisam navikla na takav život", poručila je Dona. "Nisam se pripremila za obilazak štale", dodala je Vanja. "U štali je užasno smrdljivo", komentirala je gradska cura Vanja i nakon desetak minuta ipak nahranila kravu. Gabrijela i Dona ocijenile su to traženjem pažnje. Uskoro se Gabrijela dokazala u mužnji, koju je stručno obavila te je time oduševila Ivana. Dona nije željela pomoći te je jako sretno prihvatila da skuhaju i popiju jutarnju kavu.

Dame je nakon kave Ivan provozao na svom traktoru. "Bilo je fenomenalno", rekla je Vanja nakon vožnje. Povezao ih je na sadnju maslina koje za Ivana simboliziraju sreću. Prva se sadnje prihvatila Dona. "Ona je Dalmatinka, ona zna s maslinama", ustvrdio je Ivan. "Imam osjećaj da sama sebi jamu kopam", komentirala je Vanja tijekom pokušaja da napravi rupu za sadnju masline. Nije bila presretna pa je poručila da Ivanu i maslini želi sve najbolje. Gabi je, čini se, bila najuspješnija, a nakon što sve dame posadile svoje biljke - sve je završilo fotografijom dama i njihovih maslina.

Kod Dragoljuba u kuhinji Jasminka je priredila obećane baklave, a potom ih ponudila Ljiljani. Jasminka i Ljiljana komentirala je odnos Dragoljuba i Smiljane. "Ljiljana je zabrinuta kad god netko ide s Dragoljubom na dejt", komentirala je Jasminka uz baklavu. Komentirale su i dan izbacivanja, koji se bližio. "Vidjet ćemo što će biti", rekla je Jasminka. Dame su prognozirale da će upravo Smilju Dragoljub izbaciti te da ju je upravo stoga odveo na spoj.

Spoj Silvane i Dragoljuba održao se u restoranu, uz smijeh i razgovor. "Voljela bi kliknuti s njim. Ne treba mi bogatstvo, ali bitna mi je ta muška ljubav", otkrila je Silvana. "Poštovanje i mogao bih gajiti neko prijateljstvo", objasnio je Dragoljub. "Ja tražim malo ljubavi", otkrila je Silvana. Dragoljub, pak, ne vjeruje njezinim motivima i smatra da među njima nema romantičnih osjećaja.

