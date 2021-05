Splitski pjevač s njemačkom adresom Alen Tarbarić ima novu pjesmu - 'Tajna pred pogledima'

"Tajna pred pogledima" nova je pjesma Alena Tarabarića, splitskog pjevača s njemačkom adresom u Hamburgu. Stihove za pjesmu napisala je autorica, urednica Fenix Magazina i novinarka Večernjeg lista Marijana Dokoza. Na pjesmi su radila poznata imena s hrvatske glazbene scene. Aranžman je odradio poznati skladatelj, aranžer, pjevač i dobitnik nagrade Porin Boris Krivec, gitare je odsvirao vrhunski studijski gitarist i glazbeni producent Dragomir Herendić - Dragianni, dok je prateća vokalistica Branka Jovanovski koja je dosad radila s brojnim poznatim hrvatskim glazbenim imenima. Alen Tarabarić je otkrio kako mu nije bilo nimalo lako snimiti pjesmu jer je riječ o poeziji koja iziskuje posebnu predanost i pozornost. - Danima sam razmišljao kakve emocije dati pjesmi, koju melodiju, a onda sam sjeo za klavir, zatvorio oči i pokušao osjetiti stihove. Tad je sve krenulo samo od sebe i nastala je pjesma puna emocija. Uskoro idem u Rim gdje ću snimati spot za pjesmu. Sretan sam i velika mi je čast što sam uspio otpjevati takve stihove - govori Alen. Tarabarić ističe odličnu suradnju sa skladateljem Borisom Krivecom, Dragomirom Herendićem i Brankicom Jovanovski za kojih kaže kako su dali svoj pečat pjesmi i odradili vrhunski posao. Pjesma je izazvala zanimanje vrhunskih glazbenih znalaca, a jedan od najboljih u Hrvatskoj Zoran Škugor kazao je kako vjeruje da će pjesma trajati. - Ovo je lijepa balada u Oliverovom stilu sa zanimljivom tekstom. Vjerujem da će trajati - rekao je Zoran Škugor.

Alen Tarabarić, poznati je hrvatski pjevač i glazbeni producent koji već godinama živi u Hamburgu. Rođen je u Splitu, dosad je izdao dva albuma na kojem su radili poznati skladatelji i producenti Tomislav Mrduljaš, pok. Remi Kazinoti, Zdenko Runjić, Joško Banov, Nenad Ninčević, Stipica Kalogjera i Hrvoje Hegedušić, Željko Šparmajer. Pjeva na hrvatskom, njemačkom, talijanskom i engleskom jeziku. Dobitnik je nagrade Tomislav Ivčić” za domoljubniju pjesmu na splitskom festivalu 1994. godine s pjesmom “U vrtu raste suza”. Tijekom Domovinskog rata je snimio pjesmu “Hrvatski bojovnici” koja je često puštana u programu hrvatske televizije i radio stanica za poginule bojovnike Domovinskog rata. Kad to dopuste epidemiološke mjere s glazbenicom Joan Lingard, planira u Hamburgu organizirati glazbeni projekt “Voice of Hamburg”. Bio je nominiran u izboru Večernjakova domovnica 2021., a iako nije pobijedio ističe kako je zbog sudjelovanja u izboru ostvario brojne kontakte sa ostalim nominiranim glazbenicima u svojoj kategoriji. - Mislim da je taj izbor učinio odličnu stvar, a to je da je povezao hrvatske glazbenike u iseljeništvu - zaključio je Alen Tarabarić.