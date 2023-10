Splićanin Vladimir u 'Superpotjeri' osvojio 15.000 eura, lovci tijekom njegovog nastupa i zapjevali

Izvrsnom igrom Splićanin Vladimir Dadić nadigrao je četvero lovaca i osvojio 15.000 eura u napetoj završnici Superpotjere u kojoj, uz uzbuđenje nije nedostajalo ni pjesme.

U prvom je krugu Vladimir Dadić, ekonomist koji radi u jednoj tvornici za preradu ribe, smirenom igrom i točnim odgovorima na svih pet pitanja osvojio je maksimalni iznos od 2500 eura, a lovci su pokazali svoja pjevačka umijeća. Jedno od pitanja bilo je na čijem mauzoleju piše "One Love" – Boba Marleyja, Elvisa Presleyja ili Freddieja Mercuryja, a na to su lovci otpjevali stih pjesme Boba Marleyja "One Love" (Let's get together and feel all right).

Vladimir je od svih "izazovnih ponuda", kako je Sven rekao, u brzopoteznoj igri odučio igrati protiv četvero lovaca – Mladena, Morane, Svena i Deana, za 15.000 i uz 12 sekundi prednosti. Odličnom, smirenom i koncentriranom igrom nadigrao ih je s 10 sekundi prednosti! Nije znao odgovore na dva pitanja – da je Cable dugovječni naziv deviznog tečaja između dolara i funte, te da je u filmu "Gangsteri" Channing Tatum glumio Pretty Boy Floyda, a Johnny Depp Johna Dillingera. Natjecatelj je mislio da je riječ o filmu "Američki gangster".

Lovci su znali odgovore na sva pitanja ali…

- Svaka čast Vladimiru. Bili smo spori i to je presudilo, naravno uz vremensku prednost koju je imao na početku, kazao je Mladen.

Vladimir, otac dvoje djece, kući je otišao sretan i "teži" za 15.000 eura koje je namijenio novom obiteljskom automobilu.

Večerašnju emisiju otvorila je Sunčica Hafizović Antonini iz Makarske. Radi u knjigovodstvenom uredu, a u slobodno vrijeme planinari, čita knjige... Sunčica je u brzopoteznu igru ušla s osvojenih 500 eura. S Moranom, Krešom, Mladenom I Deanom borila se za 5000 eura uz 15 sekundi prednosti. No lovci su bili uspješniji, iako nisu znali sve odgovore. Pobijedili su s 5 sekundi prednosti.

- Pomrčina Sunčice, a mogla je lako biti pomrčina lovaca. Uzeli ste ponudu koja Vam je dala disati, ali niste se snašli, kazala je Morana.

Zagrepčanin Luka Softić, svestrani nedavno diplomirani pravnik i prateći glazbenik u grupi Silente, u prvom krugu osvojio je 1500 eura. Zbog netočnih odgovora i nedostatka koncentracije izgubio je u dvoboju s Moranom, Krešom, Mladenom i Deanom u duelu za 10.000 eura i unatoč 12 sekundi prednosti. Lovci nisu znali samo jedno pitanje - da je spisateljica Selma Lagerlöf bila prva žena članica Švedske akademije. Unatoč pobjedi s 19 sekundi prednosti, Mladen se ispričao kolegama zbog pogrešnog odgovora – kazao je Astrid Lindgren.

Idućeg natjecatelja, Zadranina Duška Lakića, Morana je opisala kao „uvijek opasni Dule“. Knjižničar u OŠ Kistanje u prvom je krugu osvojio 2000 eura. No izgubio je u duelu s Moranom, Krešom, Mladenom i Deanom koji su mu ponudili 12.000 eura i 14 sekundi prednosti. Lovci su točno odgovorili na sva pitanja i pobijedili s 19 sekundi prednosti.

