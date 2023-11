Spektakularnom gala premijerom filma ‘Želja’ studio Disney je obilježio 100. obljetnicu

Jučer je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema u čak pet dupkom punih kino dvorana, održana senzacionalna gala premijera filma „Želja”, koji je sinoć premijerno prikazan u distribuciji Blitz filma. Posebna je večer ujedno obilježila i nevjerojatnih sto godina čuda, čarolije i snova koji nam dolaze iz studija Disney. Interes publike bio je izniman, dok je sav raspoloživi prostor Kaptol Boutique Cinema bio u znaku zvjezdica koje simboliziraju želje iz filma. Centralnim je prostorom dominirala vizualno atraktivna pokretna pozornica, a sam je događaj obilježio i prigodan glazbeno-scenski program u kojem su se izmjenjivale naše glazbene zvijezde koje su uživo izvele neke od najomiljenijih i najpoznatijih Disneyevih pjesama.



Vrhunac događanja bio je nastup prekrasne Franke Batelić, koja je u filmu posudila glas glavnoj junakinji Ashi, kada je zapjevala naslovnu pjesmu „Zato želim ja.“ Dok je sjajni glazbenik Matija Cvek, koji je također posudio glas u filmu „Želja”, izveo neponovljivu pjesmu iz filma Kralj lavova „Can You Feel The Love Tonight“, a glazbeni a capella sastav Voxford, općepoznat po svojim viralnim Instagram i Tik Tok videima, izveo je fenomenalan mashup najvećih Disney hitova, od Male sirene do Snježnog kraljevstva. Partneri premijere Disney Hrvatska i Telemach su za sve posjetitelje osigurali i prigodne poklone.

Ovom iznimnom glazbeno-filmskom događaju su prisustvovala i mnoga poznata lica, među kojima su Ana Radišić, Ivana Marić, Neda Parmać, Jelena Veljača, Nevena Rendeli Vejzović, Milica Todorić, Frano Riđan, Ana Zibar, Tara Thaller, Kristina Bradač Radić te mnogi drugi.



Za filmski spektakl “Želja” zaslužni su oskarovci koji su već zadužili svijet hitovima "Snježno kraljevstvo 1 i 2". Inspiriran čarobnom glazbenom baštinom Walta Disneyja, film donosi originalnu priču i likove, uz sedam potpuno novih pjesama koje su napisali za Grammy nominirana pjevačica i autorica Julia Michaels te dobitnik Grammy-ja, producent, pjevač i glazbenik Benjamin Rice.



Bilo da je to Geppetto koji gleda u zvijezde, želeći da njegov drveni Pinocchio postane pravi dječak; Tiana koja gleda u zvijezde dok sanja o posjedovanju vlastitog posla; ili Moana koja se okreće zvijezdama kako bi spasila svoj otok—mnogi od Disneyevih najdražih likova definirani su svojim snovima. “Želja” slavi tu vrstu strasti. Iako film odaje počast Disneyevoj baštini, on je također odraz sadašnjosti i budućnosti poznatog studija s inovativnom vizualnom prezentacijom, širokim spektrom kulturnih inspiracija i suvremenom, privlačnom glazbom.



Glavnoj protagonistici Ashi, glas je posudila naša prekrasna Franka Batelić, kralju Magnifiku je glas posudio Dražen Bratulić, u sinkronizaciji su im se još pridružili i naš sjajni glazbenik Matija Cvek kao Gabo, Vanda Winter kao kraljica Amaya, Dea Presečki kao Dahlia i Goran Grgić kao Valentino.