Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
USKORO NA VOYO

Šokantni intervju! Dosje Jarak u novoj epizodi donosi razgovor s okrutnim ubojicom

Dosje Jarak
Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
13.10.2025.
u 21:15

To je jedna jednostavna, a strašna priča. Sretko Kalinić Zver je plaćeni ubojica zemunskog klana, ubijao je za novac, dobio je 40 godina zatvora. Porijeklom je iz Hrvatske, uhićen je u Zagrebu nakon što ga je njegov prijatelj “zemunac” pokušao ubiti, pa je završio u bolnici, predan policiji i potom izručen Srbiji", otkrio je Jarak

Andrija Jarak i Dario Todorović nove epizode 'Dosjea Jarak' otvaraju jednom od najstrašnijih tema u povijesti zločina počinjenih na ovim prostorima. Hvaljeni true crime serijal 23. listopada na platformu Voyo donosi prvu od dvije epizode 'Zveri' - priče o Sretku Kaliniću. Jedna od najkompleksnijih priča regionalnog podzemlja prva je u nizu koja izlazi iz uhodane radionice 'Dosjea Jarak'. Andrija Jarak i Dario Todorović prihvatili su se priče o zemunskom klanu - i to kroz prizmu Sretka Kalinića zvanog Zver. Tema je to koja će se obrađivati u dvije epizode, prva na platformu Voyo stiže 23. listopada.

"To je jedna jednostavna, a strašna priča. Sretko Kalinić Zver je plaćeni ubojica zemunskog klana, ubijao je za novac, dobio je 40 godina zatvora. Porijeklom je iz Hrvatske, uhićen je u Zagrebu nakon što ga je njegov prijatelj “zemunac” pokušao ubiti, pa je završio u bolnici, predan policiji i potom izručen Srbiji", otkrio je Jarak.

FOTO Brojne poznate osobe iz regije došle su odati posljednju počast Halidu Bešliću
Dosje Jarak
1/43

Očekivanja od tog intervjua bila su velika, kaže, jer ljudi koji rade takva djela ne odlučuju se na istup u medijima. Reporterka Marijana Čikić s Kalinićem je pričala u najstrože čuvanom zatvoru u regiji, a razgovor su uspjeli realizirati zahvaljujući velikoj upornosti.  “Bit će zanimljivo pratiti reakcije nakon emitiranja 'Dosjea Jarak'. Kolegica Marijana Čikić potrošila je dosta vremena, truda i živaca da bi organizirala taj razgovor i mogu joj samo čestitati", zaključio je Andrija Jarak.

Mučnih detalja u epizodi o 'Zveri' ima niz, ističe Jarak, a teško je bilo shvaćati da Kalinić o ubojstvima priča kao o suhoparnim podacima. Slaže se i Dario Todorović, suautor 'Dosjea Jarak', koji ističe da im je u gradnji priče izvan granica Hrvatske pomoglo upravo ime Andrije Jarka.

"Puno je teže raditi priče izvan granice iz više razloga. Zbog turbulentne političke situacije u Srbiji, napetosti i usudio bih se reći - pomalo i šizofrene situacije tamo, naišli smo na zatvorena vrata pri suradnji s tamošnjim službenim institucijama, pa nam je bio otežan pristup službenim podacima i sudskoj arhivi. Međutim, to nas je potaknulo da se još i više povežemo s kolegama i budemo još kreativniji u prelaženju barijera. Naša istraživačka novinarka Marijana Čikić je odradila odličan posao u Srbiji, a iznimno nam je pomoglo i to što Andriju Jarka znaju i cijene i preko granica naše zemlje. Gledali smo svugdje staviti naglasak i na hrvatski aspekt svake od priča. Jer ako nešto vrijedi za organizirani kriminal, to je da on ne poznaje granice i da su kriminalci nominalno iz drugih zemalja lako poslovali i kretali se i u našoj Hrvatskoj", objasnio je Todorović. Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite od 23. listopada ekskluzivno na platformi Voyo.

Preminula je legendarna glumica Diane Keaton
Ključne riječi
showbiz Sretko Kalinić Zver dosje jarak Andrija Jarak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TV KRITIKA

U 'Životu na vagi' prijeđena je granica dobrog ukusa: Nepotrebna ozljeda, nepotreban fijasko, nepotrebna mrlja za imidž showa

No skok u dalj, tijekom kojeg se jedna od natjecateljica i ozlijedila, bio je potpuni promašaj. Dalo se odmah naslutiti da je ipak riječ o disciplini koja za ljude s prekomjernom težinom može biti opasna, što se pokazalo točnim. Treneri su čak komentirali da je natjecateljica trebala biti opreznija, razmisliti i samo zakoračiti, no to je u ovakvom procesu, kada se iz dana u dan naglašava da kandidati trebaju vjerovati stručnjacima, prosto nebulozno

Katarina ŽNV
Video sadržaj
ŽIVOT NA VAGI

Katarina otkrila što ju je mučilo u 'Životu na vagi': 'Vani sam svoja na svome'

Iako je priznala da će joj biti teško, izgovorila je rečenice koje jasno pokazuju koliko joj se pogled na život promijenio. "Izlazim još jača iako malo tko u to vjeruje. Znam da će mi vani biti puno teže. Ali bit ću puno jača i upornija. Bit ću svoja na svome. Neću više moram misliti o mojoj Luce, gdje je, što je? Nema odustajanja pogotovo sada kada sam napravila već ovoliki korak i kad sam se pokrenula", odlučno je poručila

Učitaj još