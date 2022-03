Snježana Schillinger progovorila o ratu u Ukrajini i otkrila što ju je šokiralo: 'Gdje je nestala ljudskost?!'

Vijesti o stanju u Ukrajini prate se već više od tjedan dana diljem svijeta, a situacija u ratom pogođenim područjima često se, osim u medijima, prenosi i na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, ali i Tik Toku. Jedna Ukrajinka na svom Tik Toku objavljuje snimke iz skloništa pokazujući kako izgledaju njezini dani tijekom rata, a upravo je to ono što je posebno razljutilo poduzetnicu Snježanu Schillinger (50) koja se o svemu odučila oglasiti na svom Facebooku i pitati pratitelje za mišljenje.

- Zanima me što mislite na live prijenos strahota rata na Tik Toku nedužnog naroda u Ukrajini? Trenutak u kome daju komad kruha i vode ruskom vojniku, telefon da videopozivom nazove majku dok je okružen stotinama ljudi koji ga snimaju za sve društvene mreže?! Ima li više ikakvog smisla slati novinare tamo kada su društvene mreže brže od iti jednog medija? Živimo li realnost imaginacije filmova “Igre gladi” , “Don't Look up”? Gdje je nestala ljudskost?! - zapitala se Snježana.

-Ispod objave odmah se zaredali komentari njezinih Facebook prijatelja. - Izgubili smo moral i sve vrijednosti, ljudima tuđa nesreća postaje veselje, ne znam što reći, strašno...- glasi jedan od komentara.

Inače, Snježana nije jedina Hrvatica koja se javno oglasila o stanju u Ukrajini. Ranije je to učinio i glumac Marko Torjanac (54) podužom objavom u kojoj je dao podršku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom (44).

"Velik tip! Čovjek od integriteta. Uvijek sve ovisi o onima koji su na čelu, koji su uzor. Oni uspostavljaju vrijednosti, kriterije i standarde cijeloj zajednici. Zato jer su Ukrajinci njega birali, Ukrajina je od prvog dana agresije integrirana i odlučna u svojoj obrani. I došao je na vlast kao intelektualac s agendom borbe protiv korupcije. Koliko je u tome uspio, teško je reci, jer s korupcijom se teško obračunati i u zemljama poput Hrvatske koje su vezane EU standardima, a zamislite samo kako je to u zemlji prepuštenoj ogromnom utjecaju legla korupcije kao sto je Rusija. Već sad je zapamćen za povijest njegov odgovor na ponudu da ode iz zemlje: ‘’I need munition, not a ride.’’ Takav odgovor se uglavnom ne očekuje od političkih elita. I po tome je on iskorak i primjer. Čovjek neočekivane časti i hrabrosti u politici.

K tome, jasno je da Ukrajina danas brani Europu! I to sama. Ali ne samo da ju brani, već ju, zahvaljujući ovom čovjeku i njegovom osjećaju časti i dužnosti, i integrira. A to je neopisivo važno za svakoga tko želi živjeti u sigurnom civiliziranom svijetu. Čitam ponegdje da ga sitne duše, primitivni zazivači diktatora, mali slavenski bjesomari od Hrvatske do Rusije, kako bi ga ponizili i omalovažili, zovu ‘’komedijašem’’. Zelenskij je naime, među ostalim, i komičar. Ne ‘’komedijaš’’.

Takvi ne razumiju niti znaju niti ih, naravno, zanima da je komedija najzahtjevnija dramska forma i zahtjeva daleko iznadprosječnu inteligenciju, a satira, kojom se on bavio, zahtijeva i jasne osobne vrijednosti tj. etiku i stav. Stoga svakog primitivca punog uvreda takav ‘’komedijaš’’ pojede za doručak svim svojim kapacitetima. Zbog njega je ovo zato ujedno vrlo jasan, gotovo nikad jasniji, rat intelekta i humanizma protiv divljaštva i primitivizma. Europi i europskim vrijednostima se s ovim čovjekom doista posrećilo. Želim vjerovati da će Europa i njezini velikom većinom (jer doista ima i vizionara) birokrati učiniti sve i čim prije kako bi Ukrajini pružili svu, ali bas svu, moguću pomoć i podršku ne riskirajući, naravno, svjetski rat. Ali Zelenskij i Ukrajina će pobijediti. Oni su, u stvari, svojim integritetom i odlučnošću koju su pokazali, već pobjednici! Pred Europskom unijom je sad da bude dostojna ovako visokih, već pomalo zaboravljenih standarda integriteta i časti koji su (ili koji bi trebali biti) u samim temeljima EU. Svaka mu čast! I sva podrška Ukrajini s takvim vodstvom, integritetom i vrijednostima!", napisao je Torjanac na svom Facebooku.

