Snježana Schillinger (52) javila se iz Portugala, pozirala u badiću na plaži: 'Moćna si'

Poduzetnica Snježana Schillinger sa suprugom Franzom trenutačno je u Portugalu. Kao i obično svoje pratitelje je počastila fotografijama. Ovaj put se fotkala na plaži u ružičastom jednodijelnom badiću. Fotku je brzo lajkalo puno ljudi, a mnogi su joj ostavili i pozitivne komentare.

''Moćna si'', ''Riba'', ''Predivna'', pisali su joj pratitelji, dok su drugi ostavljali emotikone srca i vatre. Iz Portugala je objavila i seriju fotki uz koje je napisala da je posjetila knjižnicu 'Livrarira Lello', a nakon posjeta bila je puna dojmova.

"Zovu je najljepšom bibliotekom na svijetu ali ona i jedna od najstarijih! Ovdje je J.K Rowling pronašla inspiraciju za svima poznatu biblioteku iz knjige o Harry Potteru! Zašto? Slike ce teško dočarati ali duh ove građevine sagrađen u potpunosti od starog drveta koji diše i priča stotine godina dugu povijest Portugala, hoće! Stanite u red( nije velika gužva) uđite! Udahnite ovaj magični Svijet i naravno kupite knjigu ! Ono sto niste znali o meni da sam kao djevojčica bila izuzetno povučena i da sam provela gotovo cijelo djetinjstvo čitajući i maštajući neke daleke zemlje i povijesne događaje u kojima sam tada živjela van realnog Svijeta kao glavni lik! Ovdje su uistinu knjige unikatne i mogu se kao ova o “Malom princu” kupiti samo ovdje slaveći tako 80 godina, commerative edition, a putuje jednoj dragoj prijateljici koja je veliki fan! Prepoznat će se" napisala je.

Nedabno je bila gost na vjenčanju svoje prijateljice Andreje na otoku Pagu, a tom je prilikom odjenula neobičnu haljinu koja joj je istaknula vitke noge.

Radi se o dugoj ljubičasto-žutoj haljini na jedno rame i s dubokim prorezom koji joj je istaknuo noge.

"Zaboravite na one slike majki sa svadbi od prije 20 godina u velikim haljinetinama/krošnjama da prikriju i pokriju sve što su mislile da moraju i trebaju s hladnom trajnom i kratkom muškom kosom. Ovako danas izgledaju majke kada žene svoju djecu, lijepe, uspješne, sretne, sposobne samostalne, moje prijateljice", napisala je Snježana pored fotografija.

Početkom godine poduzetnica je otkrila i na koji se izazov odvažila sa suprugom dok su uživali na Sejšelima.

- Preživjeli smo 10 dana dijeleći jedan mobitel i dalje brojimo dane... Telefonska detoksikacija - napisala je Snježana u opisu nekoliko fotografija na kojima pozira s Franzom na predivnoj pješčanoj plaži.

Tada je podijelila i neka svoja razmišljanja o životu bez mobitela.

Za mene nema boljeg od badića i vrućeg pijeska pod nogama! Btw, bila sam 3 dana bez mobitela (i dalje sam), drago mi je vidjeti da ste se zabrinuli što se dogodilo sa mnom i gdje sam nestala! Koliko smo ovisni o mobitelu ne treba naglašavati, koliko je to glupo nepotrebno je isticati! Apsolutno je to najgora ovisnost od svih i svi smo ovisni čak i oni koji ponosno ističu da ništa ne postaju, ali ipak checkiraju i provjeravaju što drugi rade, oni koje vole i oni koje ne vole! Ukoliko nemate društvene mreže opet imate WhatsApp za komunikaciju, internet bankarstvo, notes u koji ste se sve zapisali (sve passworde), sve kontakte, hoćemo dalje nabrajati? Čiji broj znate napamet? Za mene je to bilo divno opuštajuće iskustvo nakon prvog dana panike, pokušaja slanja mobitela helikopterom na glavni otok na Sejšelima ili Dubai čak?! Moram li naglasiti da sam ja izabrala ovaj udaljeni otok sat vremena avionom, tri brodom, ajde pola sata helikopterom od glavnog otoka ionako dovoljno udaljene otočne zemlje usred oceana! Onda se jednostavno pomirite da sudbinom uživate u društvu voljenih, prirodi svemu što ne primjećujete inače! Dok ovo čitate ne lažite sami sebe da niste ovisni o mobitelu i da Vas bas briga! - opisala je Snježana na Instagramu kako joj je lijepo i kako je uživala bez mobitela te je dodala fotografiju na kojoj pozira na plaži u crvenom kupaćem kostimu.

