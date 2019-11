Snimio himnu Uhljebistana: 'Državu vode Indijanci koji su pokazali da ne znaju raditi svoj posao'

Osječki reper Kandžija novim singlom “Državna sisa” ponovno je odlučio je progovoriti o uhljebima. Za ovu, kako je kazao “himnu Uhljebistana”, snimio je i atarktivan spot koji je u pet dana na YouTubeu pogledan gotovo 40 tisuća puta.

Preko 30 godina je isto

– Ova pjesma je nastala tako što živim ovdje preko 30 godina i isto toliko vremena gledam jedne te iste stvari, koje su svima toliko jasne da je stvarno bilo vrijeme da netko napiše pop pjesmu o tome. Reći istinu, ali na neki zabavan način, da ne bude kukanje, tmurno i dosadno - kazao nam je Kandžija dodajući kako su uhljebi najveći paraziti.

- Država je uređena od strane pravih Indijanaca koji su svi do sada pokazali da ne znaju raditi svoj posao. Ne shvaćaju da to što rade nama, rade i sebi na ovaj ili onaj način. Sve ima posljedicu i vjerujem da će vrijeme to pokazati. Ima puno uhljeba i botova, a nitko nema hrabrosti odrezati sve te besmislene viškove jer će ostati bez glasova. Ne govorim nešto novo ili pametujem, i maloj djeci je to već jasno. Zato i razmišljaju kako otići odavde, da uopće nemaju posla s tim - iskreno će Kandžija.

Nakon izlaska pjesme bilo je i kritika nekih koji su smatrali da nije vrijeme za ovu pjesmu baš usred prosvjeda prosvjetara.

- Svi koji su poslušali pjesmu mogli su čuti o čemu se radi. Realno govori u prilog i štrajkašima, a i svim ljudima koji žele živjeti i raditi normalno, bez kumova, rođaka, brojanja krvnih zrnaca i bez da plaćaju hrpu besmislenih općinara i birokrata iz Jurskog parka. Pjesma bi bila aktualna da je izašla bilo kad, a trenutak se slučajno poklopio i drago mi je, nadam se da bar malo pridonosi nekoj promjeni, poslali smo neke dobre frekvencije.

Prosvjed je pozitivna stvar

Ovaj prosvjed je jedna najboljih stvari ikad i nadam se da će uspjeti jer inače stvarno ne znam do kad ćemo se dati zajebavati. Ne znam zašto bi ikome prosvjed smetao. Rijetko se ljudi ujedine oko ičega ovdje i ovo je jako pozitivno. Presmiješno je uopće napominjati koliko je besmisleno da se država razbacuje plaćajući hrpu nepotrebnih općina i zamjenika za zamjenikovog pomoćnika, a za bitne stvari poput prosvjete kao nemaju novaca. Obrazovanje je bitno. Neka ga omoguće kako god znaju, to je njihov posao, oni su tu zbog nas, ne obrnuto. Što se tiče te kritike za pjesmu, svi mogu misliti i reći što god žele. Lupetati isto. To malo ljudi koji kritiziraju su se možda prepoznali pa im smeta. Ili nisu shvatili sarkazam. Ili su pijani pisali post. Ili su se malo uplašili sisa - iskreno će Kandžija. Puno je njegovih Slavonaca otišlo iz države, no osječki reper smatra kako se puno toga može promijeniti.

- Može se promijeniti puno toga i kad se promjeni onda neće odlaziti. Otišli su jer im nije bilo dobro i jer imaju mogućnost otići u uređenije sustave i napraviti si bolji život. Te priče o kvaliteti života su smiješne - ne vrijedi nekome ovdje, tko jedva ima za egzistenciju, objašnjavati o kvaliteti života.

Kad ovdje bude bolje, onda nitko neće odlaziti - po meni više smisla ima napraviti ovo boljim mjestom za život nego konstantno kukati i plakati zašto su ljudi otišli. U Slavoniji konkretno, a vjerojatno i ostatku zemlje, osim Zagreba gdje postoji hrpa stranih firmi i Dalmacije gdje ljudi žive od turizma, ne postoji praktički ništa osim državnih firmi. Traži se podobnost, ništa kompetencija. Samo ne talasati i biti na raspolaganju. Posao je tamo kao sveti gral, još ako je siguran, nema veze koliko je grozan. Posao bi trebao biti normalna stvar, 2019. godina je, halo?! - govori Kandžija koji će uskoro izdati novi album.

- Album je dosta osoban i stvarno ima svega pa se možda takvo nešto provlači tu i tamo. Puno sam radio, dao sam sve od sebe i napravio sam ga kao da mi je zadnji, svaku pjesmu, svaku riječ i svaki zvuk sam pazio, jedva čekam da čujete - zaključio je Kandžija.