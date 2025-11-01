Smrt naše misice i danas je misterij: Zadnjih godina živjela je povučeno, a proglašena je najljepšom Europljankom

Manekenka Nikica Marinović zauvijek će ostati upamćena kao prva misica bivše Jugoslavije koja je nastupila na izboru za Miss svijeta 1966. u Londonu, gdje je, kako se do danas pokazalo, postigla povijesni uspjeh. Naime, tada 19-godišnja Dubrovčanka ponijela je laskavu titulu najljepše Europljanke i druge pratilje Miss svijeta, odnosno indijske ljepotice Reite Farie. O popularnosti koju je uživala tih godina najbolje svjedoče tetovaže s njezinim likom na rukama mnogih muškaraca. Nažalost, Marinović je kasnije poslužila kao primjer kako se ne mogu svi uspješno nositi s teretom slave. Odlučila je otići s ovog svijeta 11. listopada 2008. godine u 61. godini.

O počecima Marinović mogao bi se snimiti kvalitetan film. Da ima manekenski potencijal otkrila je glavna urednica časopisa 'Bazar' koja je Nikicu uočila u rodnom joj Dubrovniku i odmah je počela nagovarati njezina roditelje da Nikici, koja je tada još bila maloljetna, potpišu odobrenje za sudjelovanje na izboru za Miss Jugoslavije. Nakon uspjeha na svjetskom izboru za Miss Nikici se ukazala prilika za karijeru u Hollywoodu, no ni ne pomišlja na napuštanje Jugoslavije. Ubrzo iz Dubrovnika seli u Beograd gdje se kasnije zaljubila u redatelja Vuka Vuču i s njim je dobila sina Đorđa. Pet godina poslije par se rastao, a drugu bračnu sreću Nikica pronalazi s redateljem Zdravkom Šotrom s kojim je dobila svog drugog sina Marka, a ovaj brak se raspao 1980. godine. O bračnom krahu Šotra je svojevremeno izjavio sljedeće: - Okolina je na mene bila ljubomorna zbog Nikice. Svašta su mi govorili. Teško je, naime, očuvati intimu umjetničkog braka, i oni malobrojni koji su uspjeli, znači da su ti ljudi imali dovoljno pameti. Ja je nisam imao i zbog toga mi je jako žao - kazao je redatelj.

Nakon što je postala drugom pratiljom Miss svijeta Nikica je u ženskim časopisima tih kasnih 60-ih i ranih 70-ih čitateljicama dijelila savjete o ljepoti i njezi kože, a bila je i na naslovnicama mnogih od tih magazina. Kasnije je otvorila svoj butik u Beogradu u Knez Mihajlovoj ulici u koji su dolazile sve dame koje su htjele nositi trendi komade. Zadnjih godina živjela je jako povučeno i patila od depresije, a kako obitelji nije ostavila nikakvo oproštajno pismo njezina smrt je do danas ostala misterij.

Podsjetimo, Večernji se povodom svog 65. rođendana prisjetio teksta o drugom mjestu Anice Marinović na izboru za Miss svijeta u Londonu, objavljenog 23. studenog 1966. godine. Našem novinaru Zlatku Franjiću koji ju je dočekao u zračnoj luci Pleso priznala je kako je presretna što se, nakon uspjeha na izboru u konkurenciji nacionalnih ljepotica iz 51 zemlje iz cijelog svijeta, napokon vratila kući. Presretna, ali umorna, kako je izjavila.

Potom je iznenadila svojom sljedećom izjavom: "Kad bi me netko ponovno pozvao, nikad se više ne bih upuštala u takvo natjecanje!", rekla je "simpatična plavojka", kako je opisuje naš novinar, po izlasku iz JAT-ove "caravelle". Zar joj se nešto zamjerilo, upitao je. - Ne. Sve je bilo u najboljem redu. Bila sam čak izvanredno lijepo i srdačno primljena, prava senzacija kao prva djevojka iz jedne socijalističke zemlje. Ali teški su trenuci uzbuđenja, neizvjesnosti, napetosti, treme.. To doista ne bih nikome poželjela, rekla je lijepa Nikica.

Našeg novinara potom je zanimalo kako se osjećala uoči izbora kada je vidjela ostale konkurentkinje. - Vidjela sam da su mnoge od njih neprirodne, lažne ljepotice s debelim slojem kozmetičke kreme, umjetnim noktima i trepavicama, kao i perikama. Ja sam, kao i još neke, bila prirodna – rekla je samouvjerena Nikica. Nakon povratka u domovinu s titulom, lijepa Dubrovkinja najavila je da će se posvetiti kreiranju. Iako je završila srednju ekonomsku školu, priznaje da za ručni rad ima doista najviše smisla. Za taj njezin hobi saznali su i u Parizu, pa joj je veliki Dior ponudio da bude njen kreator, dakako u Parizu, ali ni to ni pozivi na film za nju ne dolaze u obzir.