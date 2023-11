Smilja o svoja dva braka i djeci: 'Nisam puno radila jer mi muž nije dozvolio'

Smilja je došla na Brankovo imanje u showu Ljubav je na selu jer je otkrio da mu se sviđa i izrazio želju da je upozna, a na kraju se odlučio upravo za nju između nekoliko kandidatkinja. Za RTL.hr je progovorila o svoja dva braka, o obitelji i svojoj djeci.

"Ima nas sedmero braće i sestara, pet sestara i dva brata", otkrila je Smilja da je odrasla u velikoj obitelji.

Iz prvog braka ima troje djece. "Dvije kćeri i sina. Iz drugog braka sina", ispričala je Smilja i dodala da u drugom braku nije puno radila jer joj suprug nije dozvolio.

- Tek nakon rastave sam skupljala staž. Otišla sam iz Lipovljana u Zagreb trbuhom za kruhom. radila sam kao čistačica i u raznim šivaonama. Volim čuvati djecu, s njima je uvijek zanimljivo, rekla je Smilja koja se za show prijavila u 15. sezoni za Zvonkovu farmu.

- Branko me tu gledao i pozvao me na svoju farmu, rekla je Smilja.

Podsjetimo, prošlog tjedna Smilja i Branko sreli su se u starom dijelu grada Splita te započeli druženje. Farmer je komentirao da su se dugo nisu vidjeli.

– Jedva sam čekao da je vidim i da dođe u Split pa da konačno budemo sami i malo popričamo o svemu – rekao je Branko.

– Branko uvijek jednako izgleda. Jednako se ponavlja kao i uvijek i nema ništa posebno – istaknula je Smilja.

Smilja je pitala Branka i je li mu nedostajala.

– Puno si mi nedostajala – odgovorio je farmer, a kandidatkinja je istaknula da su cijelo vrijeme bili u kontaktu pa se iznenadila farmerovim pitanjem. Naime, Branko ju je upitao ima li neku tajnu vezu.

– Nemam. Ne želim s tobom vezu pa ne želim ni s drugima. Meni je lijepo i samoj – odgovorila je Smilja, pa uzvratila istim pitanjem.

– Ja sam našao jedino tebe – rekao je on. Smilja je komentirala da Branku stalno mobitel zvoni i poruke mu stižu. On je to porekao, ali je objasnio da se neozbiljno dopisuje s drugim ženama.

– Ti si ta s kojom sam u vezi. Nema druge ni treće – istaknuo je. Tada mu je zazvonio mobitel.

– Je l' se Ružica javlja? Daj mi mobitel – rekla je Smilja. On joj je dao mobitel i rekao da nema što kriti. No, kandidatkinja je u njegovu telefonu pronašla mnogo poruka koje su je uznemirile.

– Kalkulira stalno nešto. Za mene je on teški ženskaroš – rekla je, a Branko se opravdavao da su žene koje mu se javljaju strankinje te da on ne razumije druge jezike.

– Ženi koja je lijepa ne mogu odoljeti – dodao je.

''Ne postoji treće, za mene postojiš samo ti'', rekao joj je farmer, poručivši da je prilično ljubomorna. ''Nemoj se zakopavati još više'', odvratila je Smilja.

''Pričao sam s prijateljicom s kojom se nisam čuo šest mjeseci. Da sam htio nešto zatajiti, ja ne bih izašao na balkon'', kazao je,

''Moje srce samo za Smilju kuca''. ''To je isto na neki način preljub i ja mislim da većina žena tako misli'', poručila je, a njemu kazala da mogu ostati prijatelji.

