Slavni roker stiže u Hrvatsku: Jedenje mesa uspoređivao je s rasizmom i zlostavljanjem djece

Morrissey, slavni britanski roker, nastupit će 19. srpnja na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, donoseći svoje bezvremenske hitove u jedinstveni ambijent dalmatinske obale. Koncerti su dio njegove velike europske turneje koja obuhvaća 22 nastupa krajem proljeća i tijekom ljeta, a s obzirom na limitirane kapacitete prostora, očekuje se da će ulaznice planuti. Morrissey je jedan od najutjecajnijih britanskih glazbenika i tekstopisaca, poznat i kao pjevač kultnog benda The Smiths. Njegova bogata solo karijera uključuje 13 albuma i brojne hitove poput “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart” i “First of the Gang to Die".

Morrissey već desetljećima intrigira javnost, ne samo svojim glazbenim talentom, već i nizom kontroverznih izjava koje su ga pretvorile u jednu od najpolarizirajućih figura na glazbenoj sceni. Od optužbi za rasizam i ksenofobiju do podrške ekstremno desnim političkim opcijama, Morrissey je postao sinonim za provokaciju, ostavljajući obožavatelje i kritičare u stalnoj dilemi: kako odvojiti umjetnika od njegovih djela? Jedna od najčešćih kritika upućenih Morrisseyu tiče se njegovih navodno rasističkih i ksenofobičnih stavova. Tijekom godina, izrekao je niz izjava koje su izazvale zgražanje i osudu.

U jednom od svojih intervjua glazbenik je izjavio da je riječ "rasist" postala besmislena, dodajući: "Kada vas netko nazove rasistom, ono što zapravo govori je 'hm, zapravo imaš poantu, a ja ne znam kako odgovoriti na to, pa ću te možda odvratiti nazivajući te bigotom, pa ćemo oboje zaboraviti koliko je tvoj komentar bio prosvijetljen'." Također je sugerirao da "moderna luda ljevica zaboravlja da je Hitler bio ljevičar!". Ove izjave, objavljene na njegovoj vlastitoj web stranici i u drugim medijima, poput The Week, izazvale su oštre reakcije i optužbe za relativiziranje rasizma.

Morrissey je u više navrata izražavao zabrinutost zbog utjecaja imigracije na britanski identitet. Izjavio je da "što je veći priljev u Englesku, to više nestaje britanski identitet". U drugom je intervjuu rekao: "Engleska je sada uspomena. Vrata su poplavljena i svatko može imati pristup Engleskoj i pridružiti se." Ove izjave, zajedno s njegovom podrškom desničarskoj stranci For Britain, dodatno su potaknule optužbe za ksenofobiju. Gradonačelnik Londona, Sadiq Khan, često je bio meta Morrisseyevih kritika. Pjevač ga je optužio da "ne zna pravilno govoriti", ismijavajući njegov izgovor riječi. "Gradonačelnik Londona govori nam o 'Neighborhood policin' - što je 'policin'? Kaže nam da je London 'amazin' grad. Što je 'amazin'? Ovo je gradonačelnik Londona! I ne zna pravilno govoriti!" Ove izjave, protumačene kao napad na Khanovo podrijetlo, izazvale su oštre kritike.

Morrissey je poznat kao strastveni zagovornik prava životinja i vegan. Njegovi stavovi o ovoj temi često su izraženi na ekstreman način, izazivajući kontroverze. Često je kritizirao halal klanje, nazivajući ga "zlom". Međutim, otišao je i korak dalje, tvrdeći da "halal klanje zahtijeva certifikaciju koju mogu dati samo pristaše ISIS-a, a ipak se u Engleskoj halal meso poslužuje u bolnicama i školama!". Ove neutemeljene i opasne optužbe izazvale su zgražanje i osudu, a mnogi su ih protumačili kao islamofobne.

Morrissey je u više navrata uspoređivao jedenje mesa s rasizmom i zlostavljanjem djece. "Rasizam je najodvratniji u odnosu na jedenje životinja. Ako jedete životinje, nije li to pokazivanje mržnje prema određenoj vrsti? I što vam daje pravo da jedete drugu vrstu ili rasu? Biste li jeli ljude sa Šri Lanke?" U drugom je intervjuu izjavio: "Jedenje mesa je zaista na istoj moralnoj razini kao zlostavljanje djece. To je ista stvar. Životinje su poput djece, traže od nas zaštitu." Morrisseyeva podrška ekstremno desnoj stranci For Britain, koju vodi Anne Marie Waters, izazvala je možda i najveće kontroverze u njegovoj karijeri. Stranka je poznata po svojim anti-imigrantskim i anti-islamskim stavovima.

Morrissey je u više navrata izrazio svoju podršku stranci For Britain, tvrdeći da ona "govori ono što mnogi Britanci trenutno misle". Izjavio je da Anne Marie Waters "vjeruje u britansku baštinu, slobodu govora i želi da svi u Ujedinjenom Kraljevstvu žive po istom zakonu." Čak je nosio značku stranke For Britain tijekom javnih nastupa, uključujući i gostovanje u američkoj televizijskoj emisiji, što je izazvalo burne reakcije i dovelo do uklanjanja promotivnih postera za njegov album u Liverpoolu.

Morrisseyeva podrška imala je opipljiv utjecaj na stranku For Britain. Na njihovoj web stranici postoji stranica posvećena njegovoj podršci, a Anne Marie Waters je izjavila da je promet na njihovoj web stranici "eksplodirao" nakon što je glazbenik viđen sa značkom stranke. Prodaja znački je također značajno porasla.

