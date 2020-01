Slavni reper u novoj pjesmi opjevao teroristički napad, fanovi ogorčeno poručili: 'On je smeće'

Planetarno popularni reper Eminem uspio je iznenaditi sve svoje fanove time što je neočekivano izbacio svoj novi album 'Music to be Murdered by', bez prethodne najave ili promocije.

Naslovnica albuma urađena je u stilu Alfreda Hitchcocka, jednog od najpoznatijih redatelja horora na svijetu, no Eminem nam je priredio još jedno iznenađenje. Naime, jedan od zapisa, nazvan 'Alfred' sadrži 30-sekundni snimak govora poznatog filmaša.

'Kako ste? Dame i gospodo, zovem se Alfred Hitchcock i ovo je Music To Be Murder By. To je muzika raspoloženja u jugularnoj veni. Pa zašto se ne opustiti? Naslonite se i uživajte, dok mrtvozornik dolazi', kaže Hitchcock na snimci.

Eminem, čije je pravo ime Marshall Mathers, objavio je svoj posljednji album - Kamikaze 2018. godine na sličan način. Taj album je imao politički element, s višestrukim referencama na predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, no i ovaj je novi album vrlo brzo proglašen kontroverznim.

Samo sate nakon objavljivanja albuma, mnogi fanovi razljućeno su komentirali jednu od pjesama naziva 'Unaccommodating' u kojoj se Eminem referira na bombaški napad na koncertu Ariane Grande u Manchesteru. Neki korisnici vrlo brzo su stihove proglasili 'odvratnim'.

- Ali razmišljam da vičem 'bombe' na utakmici, kao da sam ispred koncerta Ariane Grande i čekam - stoji u stihu.

Fanovi i drugi korisnici proglasili su riječi 'jadnim' i 'gadljivim' te optužili slavnog repera da uvlači obitelj žrtava i samu Arijanu natrag u tužno razdoblje.

Dan Hett, čiji je brat Martyn ubijen u bombardiranju, rekao je da je tekst 'lijen' i osmišljen da mu pomogne prodati glazbu ljudima 'slabog ukusa u hip hopu', a mnogi se slažu tvrdeći kako pjesma ne poštuje žrtve, od kojih su mnoge bile tinejdžerke.

- Ovo je tako krivo! Brojni ljudi (većinom djeca) su bili ozlijeđeni na ovom koncertu i neki su čak izgubili živote, a on misli da je u redu staviti ovakav tekst u pjesmu? Eminem, možda pokušaj imati malo poštovanja, i ne koristi teroristički napad da dobiješ moć - napisao je jedan korisnik Twittera.

- Eminem je zbilja u svojoj novoj pjesmi 'Unaccommodating' repao tekst 'bombe kao da sam na koncertu Ariane Grande' i nastavio dalje s mecima/eksplozijama rugajući se Manchesteru.. Ja sam zgrožena kako je on ili njegov tim mislio da je ovo u redu? On je smeće - napisala je druga korisnica.

Nije prvi put da je reper spomenuo teroristički napad spomenuvši ga u 11-minutnom freestyleu pod nazivom 'Kick-Off'.

U njemu on repa: 'Zgnječen između mašine za ispiranje mozga / Poput islamskog režima, džihadistički ekstremni radikal / bombaš samoubojica koji vidi / Ariana Grande pjeva svoju posljednju pjesmu za večeras/ I dok publika s prokletog koncerta odlazi / Detonira uređaj vezan za područje trbuha / Neću to završiti iz očitih razloga'.