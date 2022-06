Slavna pjevačicu čiju pjesmu slušamo svakog Božića suočena je s tužbom od 20 milijuna dolara

Mariah Carey suočena je s tužbom od 20 milijuna američkih dolara jer je svojim hitom iz 1994. "All I Want For Christmas Is You" navodno prekršila autorska prava.

U tužbi koju je podnio tekstopisac Andy Stone, uz slavnu američku pjevačicu optužen je i koautor njezinog hita Walter Afansieff.

Pjesmu je Carey objavila 1994. kao dio svog albuma "Merry Christmas" i od tada se smatra jednim od najvećih blagdanskih hitova.

U pravnim dokumentima podnesenim na američkom okružnom sudu u Louisiani, Stone tvrdi da je on bio koautor te pjesme 1989. godine i da nikada nije dao dopuštenje za njezino korištenje.

U dokumentima stoji da su Carey i njezini suradnici "svjesno i namjerno sudjelovali u kampanji" kršenja Stoneovih autorskih prava za pjesmu. Dodaje se da su tuženici počinili i "radnje neosnovanog bogaćenja neovlaštenim prisvajanjem rada tužitelja".

Stone traži odštetu od 20 milijuna dolara.

"Merry Christmas" je objavio Columbia Records 1. studenog 1994. Riječ je o najprodavanijem američkom božićnom albumu svih vremena, prodanom u više od 15 milijuna primjeraka diljem svijeta.

VIDEO Meghan i Harry došli su u londonsku katedralu sv. Pavla u čast kraljičinog platinastog jubileja