Slavna glumica (59) nedavno potvrdila vezu s 13 godina mlađim partnerom, a sada očarala pratitelje fotkama u badiću

Američka glumica Demi Moore (59) na društvenim je mrežama objavila nekoliko fotografija na kojima je u badiću. Zanosna 59-godišnjakinja sama je kreirala kupaće kostime u suradnji s brendom Andie.

Nije poznato gdje su nastale ove fotografije, no vidi se da je glumica uživala na snimanju, a njezini pratitelji nagradili su je s više od 120.000 lajkova.

Ona, inače, već neko vrijeme izlazi s 13 godina mlađim švicarskim chefom i vlasnikom restorana Danielom Hummom, a ovih je dana to i službeno priznala, objavivši zajedničku fotografiju na Instagramu.

Moore je podijelila nekoliko fotografija s njihovog nedavnog putovanja u Pariz zajedno s voljenim psom Pilafom. Na jednoj od fotografija vidi se Daniel kako je ljubi u čelo. Također je podijelila snimke na kojima uživaju u teniskom meču na French Openu u Parizu. Podsjetimo, Moore je u braku s Bruceom Willisom bila od 1987. godine do 2000., a prije njega imala je još jednog supruga - Freddyja Moorea, s kojim je bila pet godina. Nakon Willisa sreću je pronašla s glumcem Ashtonom Kutcherom s kojim je u bračnu luku uplovila 2005. godine. No, ni to nije ispalo kako su željeli stoga su se rastali 2013. godine, a glumica od tog razvoda s javnosti ne dijeli više partnere, iako su je povezivali s mnogima.

Humm je, s druge strane, poznat po druženju sa slavnima poput Meghan Markle i Lauren Powell Jobs, a par je prvi put snimljen početkom ožujka u prvim redovima na reviji modne kuće Chloe tijekom pariškog Tjedna mode.

Zajedno su snimljeni i tijekom izlaska iz istoga hotela u kojem su tada odsjeli. - Jako su zaljubljeni i trenutno je izazovno. Daniel jako puno radi, smjene su duge u njegovu restoranu Eleven Madison Park, ali svejedno nalazi vremena za Demi. Često mu se ona pridružuje na romantičnim večerama u restoranu, kazali su izvori bliski paru Page Six.