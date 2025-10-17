Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZVIJEZDA NOVE SERIJE

Slavko Sobin: 'Nitko od glumaca u Hrvatskoj ne uživa zvjezdani status, moj život je ispunjen, ali glamurozan nije'

Autor
Zvonimir Milaković
17.10.2025.
u 13:00

Slavko Sobin, zvijezda HRT-ove serije "Blaž među ženama", u ovom razgovoru otkriva ne samo profesionalne uspjehe, već i osobne borbe koje su oblikovale njegov put. S nostalgijom se prisjeća teških trenutaka iz prošlosti, priznajući da ga i danas proganjaju određeni postupci iz mladosti, a u iskrenoj introspekciji dijeli kako su ti trenuci oblikovali njegov pogled na život. Iako je postigao značajnu karijeru, Sobin naglašava da u Hrvatskoj nijedan glumac ne uživa "zvjezdani status" i da njegov život, iako ispunjen, nije glamurozan.

Zagreb poziva Split, videopoziv, a na drugoj strani linije – Slavko Sobin. Očekivao sam puno, no, kao novinar, dobio sam više nego što sam mogao zamisliti. Iza televizijskog i filmskog glumca krije se puno više od profesionalca pred kamerama, a ono što je spremno podijelio s nama, otkriva jasnu viziju njegova puta i pravu toplinu. Bio je to razgovor koji je otvorio škrinjicu sjećanja, a ja sam se našao u ulozi onoga tko pažljivo zaviruje u skoro svaki kutak njegova života. Od njegovih početaka, kroz mnoge izazove do danas, sve je bilo tu. Iako će možda odmahnuti rukom na ovo, Slavko je osoba s nevjerojatnom emocijom, s predivnim odgojem koji se definitivno osjeti. Dopustio nam je da zagrebemo ispod površine, otkrivajući ne samo profesionalne uspjehe, već i svoja najdublja razmišljanja. No, ono što me najviše dirnulo nije bila samo njegova karijera, već i priča o djetinjstvu. Pričao je o tome kakav je ranije bio, što si zamjera, što danas nadoknađuje, o onim trenucima koji su ga oblikovali, o stvarima koje je stekao i onome što je morao izgubiti na svom putu. Ovdje nije riječ samo o glumačkom umijeću, već o izvorima inspiracije koji čine svakog od nas jedinstvenim. Povod razgovora bio je jasan – nova HRT-ova serija "Blaž među ženama", gdje i on donosi svoj specifični pečat, ali priča s njim otišla je puno dalje od toga. Nakon ovog intervjua, možda ćete ga drugačije gledati. Možda će vas njegove riječi potaknuti na razmišljanje, jer mene svakako jesu...

Ključne riječi
film serija Blaž među ženama intervju glumac Slavko Sobin showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
BU
burza
13:20 17.10.2025.

Kad ni ti nisi glamurozan nego prosjećan

ĐU
Đuvegija
13:12 17.10.2025.

Slavko je ispunjen

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još