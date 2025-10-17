Slavko Sobin: 'Nitko od glumaca u Hrvatskoj ne uživa zvjezdani status, moj život je ispunjen, ali glamurozan nije'

Zagreb poziva Split, videopoziv, a na drugoj strani linije – Slavko Sobin. Očekivao sam puno, no, kao novinar, dobio sam više nego što sam mogao zamisliti. Iza televizijskog i filmskog glumca krije se puno više od profesionalca pred kamerama, a ono što je spremno podijelio s nama, otkriva jasnu viziju njegova puta i pravu toplinu. Bio je to razgovor koji je otvorio škrinjicu sjećanja, a ja sam se našao u ulozi onoga tko pažljivo zaviruje u skoro svaki kutak njegova života. Od njegovih početaka, kroz mnoge izazove do danas, sve je bilo tu. Iako će možda odmahnuti rukom na ovo, Slavko je osoba s nevjerojatnom emocijom, s predivnim odgojem koji se definitivno osjeti. Dopustio nam je da zagrebemo ispod površine, otkrivajući ne samo profesionalne uspjehe, već i svoja najdublja razmišljanja. No, ono što me najviše dirnulo nije bila samo njegova karijera, već i priča o djetinjstvu. Pričao je o tome kakav je ranije bio, što si zamjera, što danas nadoknađuje, o onim trenucima koji su ga oblikovali, o stvarima koje je stekao i onome što je morao izgubiti na svom putu. Ovdje nije riječ samo o glumačkom umijeću, već o izvorima inspiracije koji čine svakog od nas jedinstvenim. Povod razgovora bio je jasan – nova HRT-ova serija "Blaž među ženama", gdje i on donosi svoj specifični pečat, ali priča s njim otišla je puno dalje od toga. Nakon ovog intervjua, možda ćete ga drugačije gledati. Možda će vas njegove riječi potaknuti na razmišljanje, jer mene svakako jesu...