SkyShowtime stiže u Hrvatsku, a njihov direktor otkrio nam je detalje: 'Sve je lokalizirano, sadžaj je vrhunski'

Nova streaming usluga SkyShowtime kreće 14. prosinca u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori. Srbiji i Sloveniji, a od danas su poznati i detalji. Ono što je najvažnije je da će cijeli sadržaj biti lokaliziran na hrvatski jezik. Cijena u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji streaming sadržaja sa SkyShowtimea bit će 5,99 EUR mjesečno. U Bugarskoj će cijena usluge biti 3,99 EUR mjesečno.

- Iznimno smo uzbuđeni jer dovodimo SkyShowtime u srednju i istočnu Europu. Znamo da će naša neodoljiva ponuda serija i filmova, po sjajnoj cijeni, dobro odjeknuti među budućim korisnicima na tim tržištima, jednako kao što je odjeknula među pretplatnicima u Skandinaviji, Nizozemskoj i Portugalu. Uzbuđenje koje prati dolazak SkyShowtimea na ta tržišta naša je najveća nagrada, kazao je Izvršni direktor SkyShowtimea Monty Sarhan u razgovoru za Večernji list.

Sky Showtime je europski streaming servis, koji je kreiran specijalno za tržište Europe. Korisnici na sedam tržišta srednje i istočne Europe dobit će pristup sjajnim televizijskim premijerama dugometražnih filmova iz studija Universal Pictures i Paramount Pictures, novim i ekskluzivnim igranim serijama, dječjim i obiteljskim sadržajima te legendarnim filmskim naslovima i sezonama serija iz studija Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount +, Showtime, Sky Studios i Peacock – a sve to na jednom mjestu.

Na SkyShowtimeu naći će se i originalni lokalni programi, dokumentarni filmovi i posebne emisije s tržišta na kojima je usluga dostupna.

- Mislimo kako je ovo divno vrijeme za širenje u Europi. Streaming je tu još u razvoju i raste u popularnosti i upotrebi. Budući da donosimo najbolje od Uiversala i Paramounta, dva najstarija i najpoznatija hollywoodska studija, gledateljima će odmah biti dostupni brojni hit naslovi. Inače, samo ove godine Universal i Paramount drže 50 posto zarade na kino blagajnama. Izdvajam filmove Top Gun: Maverick, "Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Bad Guys i The Black Phone, The Northamn. Tu su i ostali kino hitovi kao što su Redeeming Love, Downton Abbey: A New Era i Belfast. Godišnje donosimo čak 30 TV serija poput 1883, 1923, A Friend Of The Family, Ambulance, American Gigolo, Blocco 181, Halo, Law & Order Season 21, Let the Right One In, Mayor Of Kingstown, Marry Me, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Sing 2, Star Trek: Strange New Worlds, Super Pumped: The Battle for Uber, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Hanging Sun, The Midwich Cuckoos, The Northman, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone, istaknuo je Sarhan.

Foto: SkyShowtime

Sky Showtime moći će se gledati istovremeno na tri TV prijemnika putem web-stranice: www.skyshowtime.com kao i putem aplikacije SkyShowtime na uređajima Apple iOS, tvOS, Android devices, Android TV, Google TV i LG TV.

- Želimo odmah pružiti najbolju uslugu za naše korisnike, pa zato od početka imamo cijeli sadržaj na hrvatskom jeziku, uključujući i platformu, koja će biti na svakom od 18 jezika. Ulazak SkyShowtimea na nova tržišta slijedi nakon dugoočekivanog predstavljanja usluge u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj u rujnu te u Nizozemskoj i Portugalu u listopadu. Sarhan je prezadovoljan dosadašnjim prijemom.

- Sve je preraslo naša očekivanja, imamo pretplatnika i više nego što smo očekivali. Jako smo zadovoljni, kazao je Sarhan, čiji streaming servis dolazi u zemlju gdje već postoje Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime i Pickbox. U čemu je onda njihova prednost u odnisu na konkurente?

- Naša je usluga jeftinija od HBO, Netflixa i Disneya. Drugo, potrošačima želimo dati izbor a mi vjerujemo kako imamo fantastičan sadržaj za ponuditi. Ljudi žele sadržaj koji ih zanima a mi imamo serije, filmove i dječji sadržaj dva najveća filmska studija. To je ono što nas izdvaja iz konkurencije kazao je Sarhan, koji je najavio i mogućnost da na Sky Showtimeu vidimo i regionalne projekte.

- Budući da smo posevećeni regionalnom tržištu uvijek istražujemo i lokalni sadržaj na raznim tržištima. Trenutačno smo u potrazi i za projektima na hrvatskom tržištu, istaknuo je Sarhan i najavio planove za iduću godinu.

- SkyShowtime nastavit će se širiti, u nadolazećim mjesecima i prvom kvartalu 2023. na Španjolsku, Andoru te srednju i istočnu Europu. Streaming usluga raste na svim tržištima i uzbuđeni smo jer smo dio toga. Divna stvar u industriji zabave je da se uvijek mijenja. Sad je i uzbudljivo vrijeme za potrošače budući da imaju više izbora, a svi vrhunski sadržaji su im dostupni samo na nekoliko klikova, zaključio je Sarhan.

VIDEO Neki imaju kokoši, glumce, a drugi pak Ivana Pavla II.: Najviše tetovaža ima ipak Marko Livaja