Skandali, iznenađenja i ljubav: Evo kako je seks-bomba i bivša zvijezda filmova iz 90-ih pronašla sreću

Protekle uskrsne blagdane, Elizabeth Hurley nije provela sama. U to su se uvjerili njezini mnogobrojni fanovi nakon objave na društvenim mrežama, na kojoj pozira s novim partnerom. Bivša seks-bomba devedesetih sad je pozirala s dobro poznatim muškarcem, a riječ je o Billyju Rayu Cyrusu, ocu poznate pjevačice Miley Cyrus. Hurley i Cyrus upoznali su se 2022. godine tijekom snimanja filma "Christmas in Paradise". Njihov odnos prerastao je iz poslovnog u romantični, a Hurley je nedavno nagovijestila vezu objavom videa na Instagramu u kojem pleše uz Cyrusovu pjesmu "She's Not Cryin' Anymore". Par je nedavno potvrdio vezu, a Billy je izjavio kako je veza s Elizabeth "predivna".

Reakcije javnosti su podijeljene, s obzirom na burnu prošlost novog odabranika Elizabeth Hurley. Neki iz njezina kruga bliskih prijatelja nisu baš oduševljeni ovom novom ljubavnom pričom, a među njima je, kako se navodi, i njezin dugogodišnji prijatelj Elton John. Country glazbenik prethodno je bio u tri desetljeća dugom braku s Tish Cyrus do 2022., a prošle je godine okončao brak s pjevačicom Firerose nakon manje od godinu dana braka, koja ga je kasnije optužila za verbalno, emocionalno i psihološko zlostavljanje.

Billy navodno nije u kontaktu sa svojom djecom, među njima i slavna Miley već dulje vrijeme ne razgovara s ocem. O obiteljskoj se drami počelo pisati kada je Billyjev sin Trace objavio otvoreno pismo nakon očeva čudnog nastupa na inauguraciji Donalda Trumpa, kada je hodao pozornicom i izgubio živce zbog tehničkih problema. Trace je napisao da se obitelj "iskreno brine" i da ga "jedva prepoznaje".

No, daleko od toga da su i Elizabeth Hurley zaobilazili skandali. Ova glumica, model i poslovna žena svoju je karijeru počela graditi prije više od trideset godina, a od tada do danas prošla je brojne životne fraze - od mlađahne manekenke, preko zavodljive filmske dive, pa sve do požrtvovne majke, uspješne poduzetnice i humanitarke, premda je ponajviše ostala upamćena kao bivša djevojka Hugha Granta. Iako se čini kako je za Liz, kako je nazivaju, sve oduvijek teklo glatko, njezin put do slave i uspjeha zapravo je prilično atipičan.

Elizabeth Jane Hurley rođena je 10. lipnja 1965. u Basingstokeu, Hampshire, Engleska. Bila je jedno od djece učiteljice Angele Mary i bojnika Roya Leonarda. Iako ju većina prepoznaje kao Britanku izražajnih očiju i duge smeđe kose, Liz je svoje djetinjstvo i tinejdžerske dane provela bojeći kosu u kričavo ružičasto i noseći crnu odjeću. Pjevala je u punk-bendu i ta buntovnička faza potrajala je dobrih deset godina, a potom je uslijedilo nešto potpuno drugačije - posvetila se klasičnom baletu. Shvatila je da žestoki zvuk možda ipak nije za nju pa se okrenula mnogo nježnijem umjetničkom izričaju - tri godine bila je profesionalna plesačica, a svakodnevno je pohađala satove klasičnog baleta. Ipak, iz Kraljevske baletne škole izbačena je kada je usred semestra pobjegla s tadašnjim dečkom na grčke otoke kako bi se odmorila i partijala, te je neko vrijeme uronila i u hipi kulturu.

Filmski debi ostvarila je sa samo 22 godine u antologijskom britanskom omnibusu "Aria" snimljenom 1987. u produkciji Dana Boyda. Sastoji se od deset kratkih filmova deset različitih autora od kojih svaki predstavlja adaptaciju, odnosno scensku ilustraciju jedne od znamenitih opernih arija, a njezinu ulogu kritičari su ocijenili kao onu koja "oduzima dah". Ubrzo nakon toga pojavila se u akcijskoj drami "Passenger 57" (1992.) uz Wesleya Snipesa.

Paralelno s filmskom, gradila je i karijeru uspješnog modela. Prvi posao dobila je sa 29 godina, u dobi kada mnoge manekenke već polako silaze s modnih pista jer ih se smatra prestarima, no Liz je tek zakoračila u svijet modelinga i na iznenađenje mnogih pokorila sve pred sobom. Dala joj ga je kuća Estée Lauder, kozmetički brend kojem je reklamirala kreme protiv bora, da bi uskoro postala zaštitno lice kuće. Od svojih modnih početaka do danas pojavila se na naslovnici britanskog Voguea čak tri puta, a ponukana iskustvom iz modnog svijeta odlučila je kasnije lansirati i vlastitu liniju kupaćih kostima.

Pravi zaokret u Lizinu životu dogodio se ranih 90-ih kada je stupila u vezu s tada iznimno popularnim britanskim glumcem Hughom Grantom. "Zločesti dečko" Grant po crvenim je tepisima vodio Elizabeth, koja tada nije iza sebe nije imala ni dugu ni uspješnu karijeru. Kada je upoznala Granta, bila je tek mlada djevojka željna uspjeha koja je rijetko dobivala uloge iako je "hodočastila" po audicijama. Upoznali su se 1987. na snimanju nekog španjolskog filma te su ubrzo postali par, a njihovu su vezu obilježili mnogi skandali.

Onaj najzvučniji bio je njegova prevara 1995. godine, s prostitutkom Divine Brown, nakon što su novinari došli do policijskog izvješća u kojem se navodi da su ih policajci pronašli u trenutku kada je prostitutka oralno zadovoljavala glumca u njegovom automobilu parkiranom na Sunset Boulevardu u Los Angelesu.

U intervjuu na WTF podcastu Marka Marona, 25 godina kasnije, Grant je priznao da ga je do incidenta dovela nelagoda nakon gledanja njegovog holivudskog debitantskog filma "Devet mjeseci". Prisjećajući se skandala, rekao je: "Film je trebao izaći tjedan ili dva nakon toga i imao sam loš predosjećaj. Kad sam otišao pogledati projekciju, svi su u njemu bili sjajni, a ja sam bio tako grozan. Jedna stvar je vodila drugoj", objasnio je tom prilikom..

U to vrijeme je Elizabeth počela graditi ozbiljniju karijeru pa je tako 1997. odigrala i ulogu svog života u filmu "Austin Powers: International Man of Mystery", koja joj je donijela i jedinu glumačku nagradu u životu - ShoWest Supporting Actress of the Year. Iako nikada nije stekla hvale kritičara ni dobila brojne nagrade, Liz je uspjela snimiti niz komercijalno uspješnih komedija, a neke od njezinih najupečatljivijih uloga upravo su one vraga u filmu "Badazzled" iz 2000. i Vanesse iz "Austina Powersa", a upamćena je i po glavnoj ulozi u britanskoj televizijskoj seriji "The Royals", u kojoj glumi kraljicu.

No, njezinoj 13 godina dugoj vezi s Hughom Grant došao je kraj, a prekinuli su mirno, bez skandala i svađa, o čemu svjedoči i činjenica da su ostali prijatelji, toliko dobri da je zvijezda filmova "U stvari ljubav" i "Četiri vjenčanja i sprovod" krsni kum njezinu sinu jedincu Damianu.

Godinu dana nakon prekida s Grantom ušla je u romansu s budućim ocem svog djeteta, producentom Steveom Bingom, no dječakovo rođenje nije prošlo bez skandala. Naime, Damianov otac nije ga htio priznati i tvrdio je kako je s Liz imao tek kratku i nevažnu aferu, no na kraju ove medijske trakavice ga je priznao tek po nalogu suda nakon utvrđenog očinstva, no nikada nije igrao aktivnu ulogu u njegovu odgoju.

Sljedeća velika ljubav lijepe glumice bio je indijski tekstilni mogul Arun Nayar, s kojim je u brak stupila 2007. godine, no sreća nije dugo potrajala pa je 2010. Liz objavila kako su nakon nekoliko mjeseci razdvojenosti ona i njezin suprug odlučili predati papire za rastavu. Kako nije bilo jasno rečeno zbog čega se par rastao, počelo se šuškati kako je razlog rastave Lizina nevjera. Naime, glumica se samo tri mjeseca nakon razvoda zaručila s australskim igračem kriketa Shaneom Warneom. Do braka nikada nije došlo jer je par prekinuo na navodno ružan i buran način dvije godine nakon objave zaruka.

A onda je otpočeo niz tragičnih smrti muškaraca koje je voljela zbog čega su joj mediji prišivali epitete poput "ljepotice okružene smrću". Prvo poglavlje ove mučne priče otpočelo je 22. lipnja 2020. kada je otac njezina djeteta Steve Bing skočio s 27. kata i oduzeo si život nakon što je dugo patio od depresije.

Glumici je to teško palo pa se oglasila na svom Instagram profilu i ispod zajedničke fotografije napisala emotivnu oproštajnu posvetu. "Tužna sam jer moj bivši Steve više nije s nama. Ovo je užasan kraj. Proveli smo sretna vremena zajedno i objavljujem ove fotografije jer, iako je bilo teških trenutaka, vežu me lijepe uspomene na dobrog, ljubaznog čovjeka. U posljednjih godinu dana ponovno smo se zbližili, a zadnji put smo razgovarali kada je naš sin napunio 18 godina. Ovo je vijest koja uništava dušu i zahvaljujem svima na lijepim porukama podrške", napisala je Elizabeth.

Samo dvije godine kasnije, ponovio se gotovo identičan scenarij. U ožujku 2022. iznenada je i prerano umro i njezin bivši zaručnik Shane Warne. Liz Hurley mu je odala počast odmah nakon objave vijesti o iznenadnoj smrti australske zvijezde kriketa na odmoru u Tajlandu gdje je preminuo od srčanog udara. Od bivšeg zaručnika, s kojim je bila do prosinca 2013., oprostila se riječima kako je "sunce zauvijek zašlo iza oblaka", a među ostalim slavnim osobama koje su odale počast Warneu bili su glazbenici Elton John, Mick Jagger i Ed Sheeran.

No britanska glumica utjehu i sreću od svih ljubavnih nedaća i tragedija pronašla je u svom 23-godišnjem sinu Damianu koji uspješno pliva u manekenskim vodama i neodoljivo podsjeća na svoju slavnu majku. Damian i Elizabeth su nerazdvojni i često provode vrijeme zajedno, a on čak i fotografira svoju majku u toplesu. Njihov odnos često je tema tabloida u Velikoj Britaniji, a u nekoliko je navrata okarakteriziran kao "neprikladan", čak i "bizaran".

Damian je, naime, i zaslužan za sve njezine seksi fotografije na društvenim mrežama, a dio javnosti glumicu je napao da sina vodi na putovanja samo zbog toga. "Damian je odličan fotograf i zna što mlađi ljudi žele vidjeti. Naše zajedničko vrijeme uglavnom uključuju gledanje serija. Provodimo jako puno vremena zajedno i osjećamo se jako ugodno kad smo skupa", komentirala je jednom prilikom glumica. Odbacila je i šuškanja kako je Damianu jako neugodno zbog njezinih golišavih fotografija.

"On odabire moju odjeću, on je moj stilist", zaključila je, a čini se kako je na sina prenijela i osebujni modni stil, jer se Damiana može na društvenim mrežama vidjeti u haljinama. S obzirom na njegovu dugu kosu, mnogi obožavatelji često komentiraju kako Damian i Elizabeth izgledaju kao blizanci, a ne mama i sin.

Nedavno, majka i sin ponovno su se našli u središtu medijske pozornosti nakon što je Damian režirao eksplicitne lezbijske scene u kojima glumi upravo Elizabeth. "Ali zapravo za nas to uopće nije bila velika stvar, samo jedna od sedam scena koje smo snimali tog dana. Nismo imali puno vremena. Bila je to noćna scena... i čim padne mrak, komarci počnu s bombardiranjem... Nismo baš puno razmišljali o tome. Iako znam da drugi ljudi misle da je to prilično zapanjujuće. Kako sam ja samohrana majka, a on je moje jedino dijete, logično je da puno vremena provodimo zajedno i da uživamo u društvu jedno s drugim", rekla je tada za The Telegraph, dodajući da je Damian njezina srodna duša.

Kad ne skandalizira javnost odnosom sa svojim sinom, Elizabeth Hurley je osvjedočena humanitarka. Bila je aktivna u kampanji Estée Lauder za podizanje svijesti o raku dojke, u sklopu koje je tvrtka kreirala ruž za usne "Elizabeth Pink" od čije prodaje sav novac odlazi u Zakladu za istraživanje raka dojke. Liz je posebno senzibilizirana za ovu temu nakon što je njezina baka umrla upravo od raka dojke.

Također, podržala je zakladnu preminulog pjevača Princea, a pomaže i u prikupljanju sredstava inicijative za mlade Get Into Cooking, baš kao i za organizaciju End Hunger Network, dječju dobrotvornu organizaciju ARK te memorijalnu bolnicu i centar za istraživanje raka Shaukat Khanum Memorial. Ona je i pokroviteljica fondacije svog prijatelja Eltona Johna za borbu protiv AIDS-a, kao i pokroviteljica City Veterans Network, dobrotvorne organizacije sa sjedištem u londonskom Cityju koja povezuje bivše pripadnike oružanih snaga s mogućnostima rehabilitacije i zapošljavanja.

Mediji su zabilježili i njezina politička stajališta. U lipnju 2016. Hurley je izrazila podršku izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije i pozvala javnost da glasa na referendumu o članstvu u Europskoj uniji 2016. godine, što se i pokazalo uspješnim.

Danas, u 60. godini života, ne pokazuje znakove posustajanja, te s crvenih tepiha ne silazi zahvaljujući svojim modnim kampanjama, ali i ulogama u televizijskim serijama. Druži se s poznatim osobama, živi na britanskom imanju sa sinom i redovito vježba. Na Instagramu, gdje je prati više od tri milijuna ljudi, redovito obožavatelje obavještava o svojim novim kreacijama bikinija, koje i sama voli nositi. Uspješna glumica, majka i poslovna žena, Liz je doista prošla dug i dalek put od nepoznate djevojke Hugha Granta do ikone britanske popularne kulture.