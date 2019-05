Sjećate se Mire koja je pobijedila u 'Milijunašu'? Evo gdje je danas

Sredinom lipnja 2003. godine nasuprot Tariku Filipoviću u kvizu “Tko želi biti milijunaš” jedna profesorica hrvatskog jezika odgovarala je na pitanje za milijun kuna.

– Koja je od navedenih TV voditeljica 2001. istrčala Pariški maraton? – upitao je Tarik tada Miru Bićanić, onda 30-godišnjakinju podrijetlom iz Vinkovaca, koja se našla pred osvajanjem milijunskog iznosa. Poslužila se džokerom “pitaj publiku”, a ona joj je pomogla doći do milijuna. Ona je prva i jedina natjecateljica koja je osvojila taj iznos u kvizu, a osvojenim novcem kupila je stan i pomogla svojim bližnjima. Unatoč tome što je pobjedu odnijela prije 16 godina, još uvijek je prepoznaju na ulici.

Tarik pobjegao u Zenicu

– Uvijek mi je pomalo neugodno... No sve s vremenom splašnjava i smiruje se. Ništa nije ljepše od anonimnosti, osim ako ste primorani ili motivirani istupati javno radi općedruštvene dobrobiti, kada i moj glas može nekome nešto značiti – govori nam skromno ova profesorica koja radi u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji od njezina osnutka 2005. godine.



– Vrlo sam ponosna na to, jer iako je škola privatna, osnovana je zbog socijalne osjetljivosti, po zamisli i dobrim željama sada pokojnoga mitropolita Jovana Pavlovića, i u njoj su djeci osigurani svi uvjeti boravka u Zagrebu – kaže Mira koja je u Zagreb došla iz Virovitice vrlo brzo nakon pobjede u “Milijunašu”, a prisjetila se kako je izgledao period netom nakon pobjede.

Foto: Privatna arhiva

– Tarik mi je u prvim danima snalaženja u novoj situaciji rekao da njemu neprestano zvoni telefon, pitajući se kako li je tek meni. On je poslije kviza “zbrisao” u Zenicu, a ja sam bila zabarikadirana u stanu svojih prijatelja. Moji prijatelji bili su presretni zbog pobjede, dok obitelj nije bila fascinirana mojim tzv. uspjehom, mi smo nekako kul kada je riječ o materijalnom i drugim sličnim pojavama koje impresioniraju većinu ljudi – prepričava Mira kako je prije 16 godina izgledalo prvih nekoliko mjeseci nakon što je pobijedila te dodaje da je bilo i traumatično.



– Bilo je zaista euforično i traumatično na izvjestan način, jer svatko misli da ima pravo na vas, mediji pogotovo; ne možete utjecati na to što će tko objaviti, ali niti sam to čitala niti me zanimalo. Prijatelji bi me ponekad obavijestili o ponekom urnebesnom tekstu – otkriva Vinkovčanka, koja kaže da nije konvencionalna učiteljica.

U konzervativnom sistemu

– Nisam konvencionalna učiteljica, no sistem je ipak takav, a uz to i konzervativan, nesklon promjenama, ideologiziran. Snalazimo se, kao i mnogi drugi kolege koji su gotovo uljezi u takvom sistemu, i možda bih već odustala od prosvjete da nemam podršku i ljubav svojih učenika – govori Mira ohrabreno i tvrdi da su njezini učenici tolerantni, duhovno snažni, obrazovani, intelektualno ambiciozni te se nada da Hrvatska neće otjerati takve mlade ljude i da će ih prepoznati na vrijeme kako ne bi bili prisiljeni svoju sreću potražiti izvan granica domovine.

Pogledajte što danas kaže pobjednica 'Milijunaša' o osvajanju milijuna.