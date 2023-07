Sjećate se Karoline i Ante? Zaljubila se u njega čim ga je vidjela na televiziji

Prava ljubav uvijek nađe put pa bilo to i putem televizijskog showa. Upravo tako, zahvaljujući emisiji “Ljubav je na selu”, upoznali su se, zavoljeli, a u nedjelju u Imotskom i vjenčali Karlovčanka Karolina Žalac i Ante Dogan iz Prološca Donjeg.

Karolina se zaljubila u njega čim ga je vidjela na televiziji i odlučila mu se javiti. Anti se od svih pisama koje je dobio tijekom showa najviše svidjelo Karolinino u kojem mu je ona napisala da se u njega zaljubila preko ušiju dok ga je gledala u emisiji.

Njihova ljubavna priča počela je kada je njega u show prijavio prijatelj, a nju sestra.

– Dok me nisu nazvali s RTL-a nisam ni znao da me prijavio, a kasnije sam sve prihvatio kao dobru zezanciju, bez ikakvih očekivanja, a kamoli da sam zaista mislio da ću naći ženu. Slično je bilo i s Karolinom, koja me vidjela na televiziji kad sam se predstavljao i napisala mi pismo. Nisam otišao dalje u showu, ali ona me zaintrigirala, našli smo se i sve je počelo kao prijateljstvo i dovelo nas tu gdje smo sada. Ni sada nam nije jasno kako se sve odigralo, trebalo bi snimiti film po našoj priči – kazao je Ante.

VEZANI ČLANCI:

Ispočetka su se dopisivali na društvenoj mreži, a kako je on dobio posao u Zagrebu, našli su se te je uskoro planula i ljubav. Nakon dvogodišnjih zaruka odlučili su se vjenčati 2016. godine.

"Kod nas vam svadbe traju po tjedan dana. Imali smo 300 gostiju iako je bilo planirano 500, ali mnogi nisu mogli doći jer je svadba bila u nedjelju. Unajmili smo i kuću jer Karolina je iz Karlovca, a morali smo imati mjesto na koje ćemo, u skladu s našom tradicijom, doći po mladenku", ispričao je Ante nakon vjenčanja.

Par se preselio u Njemačku gdje je Ante 2020. krenuo s emitiranjem radijske postaje Super Radio München. ''Ideja za pokretanje radiopostaje pala mi je na pamet kada sam vidio koliko je naših ljudi ovdje. Ne možeš otići u centar, a da ne čuješ hrvatski ili koji drugi jezik s naših prostora. Iz restorana, kafića, kioska", rekao je tada za RTL.

VIDEO: Rade Šerbedžija otkrio zašto je prvo odbio Angelinu Jolie, a onda je ipak pristao na njezinu ponudu