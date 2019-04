Sjećate li se Super Silve? Kraljica skandala se borila s depresijom i anoreksijom

Već gotovo pet godina nema informacija o tome gdje je pjevačica Silvija Mišanović, poznatija kao Super Silva. Nema je na društvenim mrežama ni u javnosti.

Kada je 2014. govorila za medije, rekla je kako se planira nastaviti baviti glazbom i vratiti se narodnom prizvuku zbog koji joj je donosio najveću zaradu, ali i činio je najsretnijom.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Silvija je rođena u siromašnoj obitelji u Tuzli. Provodila je dane s bratom i ocem, roditelji su joj bili rastavljeni, a preselila je u Zagreb nakon završene osnovne škole. Zbog financija nije uspjela završiti srednju školu, a glazbenu karijeru započela je kad je imala 16 godina. Tada je prvenstveno bila usmjerena na narodnu glazbu, a kasnije je radila i moderniju glazbu.

Život joj obilježila teška prometna nesreća, nakon koje se oporavljala dugo i mukotrpno. Naime, nakon gaže u Varaždinu s organizatorom se vraćala u Zagreb, doživjeli su prometnu nesreću i Silva je završila u bolnici u teškom stanju. Dobila je potres mozga, zdjelica joj je bila slomljena, a i kralježnica joj je bila povrijeđena.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Doktori su bili uvjereni da više neće moći hodati no oporavila se. Ipak, to nije bio kraj njezinih problema. Završila je na psihijatriji, oboljela od depresije i anoreksije. Ni to ju nije zaustavilo. Našla je novu snagu, vratila se na pozornicu, a zaljubila se u svoju menadžericu Brunu, no i s njom je kasnije prekinula.

Pogledajte gdje su i što danas rade dance zvijezde 90-ih: