Sjećate li se Miss Hrvatske 2006. godine? Potpuno se povukla se iz javnosti, ali sada je otkrila sretnu vijest

Bivša Miss Hrvatske Ivana Ergić ima razloga za slavlje. Ivana i njezin partner Nikola Šulentić postali su roditelji. Ivana, koja je bila proglašena za Miss Hrvatske 2006. godine svoj privatni život zadnjih godina drži podalje od javnosti.

- Naravno da sam rodila i da je sve ok, ali eto s razlogom niste to saznali jer to nisam niti plasirala u medije. Ja više nisam javna osoba, maknula sam se s društvenih mreža također. Jednostavno nisam više dio javnog života. Sve što imam reći ionako stane u jednu rečenicu. Mogu potvrditi da sam postala majka sada već jednogodišnjeg dečkića - rekla je Ivana za Story.

GALERIJA Prisjetili smo se svih ljepotica okrunjenih lentom Miss Hrvatske

O svojim ljubavima nije nikada puno pričala, ali je poznato kako je dugo godina bila u vezi s bivšim vaterpolistom i poduzetnikom Marinom Cvitanom. Upoznali su se u jednom klubu u Vodicama i dugo su bili u vezi, a kada je u jednom od intervjua odgovarala na pitanje o braku 2017. godine, rekla je kako o vjenčanju baš ne razmišlja.

VEZANI ČLANCI:

- Možda da je nešto na početku, možda bih bila ushićena nekim vjenčanjem, sad mi je to nekako glupo, ne znam, nema mi smisla, tako da ne bih još. Ne vidim se u braku, glupo je to možda reći, ali još se ne osjećam kao nečija žena - izjavila je tada, a dvije godine kasnije saznalo se kako s Marinom nije više u vezi. Manekenski posao ostavila je iza sebe i zadnjih godina posvetila se izradi lampi, a kako je rekla u jednom intervjuu pojavljivanje u medijima bila je za nju nužna posljedica titule koju je nosila te nikada nije bila željna pažnje.

VIDEO Aleksandra Prijović prisjetila se teškog djetinjstva: 'Jednog dana će te se hvaliti da ste išli sa mnom u školu'