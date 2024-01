Sjećate li se Mirjane iz grupe Mandi? Evo kako danas izgleda i čime se bavi

U zagrebačkoj Areni 9. veljače na jednom će se mjestu okupiti najpoznatija imena dance scene devedesetih. Uz ET, Coloniju, Sennu M. i druge izvođače na pozornicu će ponovno i grupa Mandi, koju svi znaju po velikom hitu "Nisi me bio vrijedan ti". Grupa je nastala 1990. godine.

Nakon dugo vremena na pozornici će nastupiti i Mirjana Gönz iz grupe Mandi, koju svi znaju po hitu “Nisi me bio vrijedan ti”.

Prije tog komercijalnog uspjeha svirali su na vjenčanjima, a sve se promijenilo nakon pjesme 'Nisi me bio vrijedan ti'. Aranžman je napravio Miro Buljan, a tekst napisao Hrvoje Stupar. Bend sačinjen od Mirjane i Damira Gönza, Damira Kičića, Krešu Bernardića i Dražena Sokača uopće nije očekivao takav uspjeh. Sredinom devedesetih uspjeli su postići zapaženiji uspjeh s pjesmama 'Pristajem na sve', 'Zbog tebe', a onda su do 2000. godine nestali sa scene. Nakon što je 1998. napustila grupu, imala je kratki izlet u solističkim vodama kada je snimila album, no početkom novog milenija, godinu dana prije rođenja kćeri Martike, shvatila je da je glazba više ne ispunjava.

– Iznenadilo me kada sam čula da se ta pjesma i danas rado sluša po tulumima. Bila su to lijepa vremena poslije rata. Lijepo smo se družili, drago mi je da ćemo se ponovno okupiti. Prvenstveno sam i pristala na nastup da vidim staru ekipu. Nekad smo zajedno nastupali i putovali na koncerte kao da smo na maturalcu – prisjetila se Mirjana koja je, kako je rekla, zadnjih godina u brojkama i radi kao knjigovotkinja u obiteljskoj tvrtki.

09.01.2024., Zagreb - Okupljanje sudionika Mega Dance Partyja. Photo: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Bilo je i klupskih unplugged nastupa sa suprugom koji svira gitaru, ali nismo više nikad nastupali na ovakvim velikim koncertima. Čujem da našu glazbu iz 90-ih danas nazivaju trash glazbom. Ja se na to ne vrijeđam, sama činjenica da nas danas slušaju i mlađe generacije dovoljno govori o kvaliteti tih pjesama – istaknula je Mirjana Gönz.

