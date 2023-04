Sjećate li se 'Kovrčave Sue'? Udala se glumica koja ju je utjelovila, danas ju ne biste prepoznali

Glumica, pjevačica i plesačica Alisan Porter (41) udala se proteklog vikenda u Las Vegasu za osam godina mlađeg partnera, plesača Justina de Veru. Alisan je svoju prvu zapaženu ulogu, po kojoj ju mnogi i danas pamte, ostvarila još kao djevojčica 1991. godine u filmu 'Kovrčava Sue' uz Jima Belushija, a sretnu vijest s pratiteljima je podijelila na svom Instagramu objavivši nekoliko fotografija s vjenčanja koje se održalo u kapelici Venus Garden u Caesars Palaceu u Las Vegasu.

"Justin i ja smo prije svega najbolji prijatelji, stoga je ovo bio logičan, sljedeći korak. Poznajemo se više od 20 godina. Proveli smo zajedno nevjerojatnih šest godina, odgojili smo nevjerojatnu djecu i dobili vlastito dijete. Ovo je ono što smo čekali", ispričala je Alisan za magazin People. Inače, glumica iz propalog braka sa bivšim suprugom Brianom ima dvoje djece, a s novopečenim suprugom ima kćer Chilo.

Alisan Porter bila je desetogodišnjakinja kada je na audiciji dobila ovu ulogu koja joj je kao djevojčici donijela popularnost, ali iskustva s glumom imala je i prije ove uspješnice i to u komediji ''Roditelji'', gdje je glumila uz Stevea Martina i Joaquina Phoenixa, a gledali smo je i u drami ''Stella''. Kao tinejdžerica Alisan je odlučila spojiti glumu i pjevanje i počela je nastupati u mjuziklima, a 2009. godine izdaje svoj solo album. Prije nekoliko godina natjecala se u američkom "The Voiceu", mentorica joj je tada bila Christina Aguilera i na tom natjecanju opet je osvojila publiku i pobijedila te se nakon toga odvažila i izdala je još jedan album.

U Hollywoodu je mnogo primjera zvijezda koje su karijeru počele kao djeca ili tinejdžeri. Pod teretom slave nisu izdržali i utjehu su često tražili u alkoholu i drogi, a slično se dogodilo i Alisan Porter.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

"Vjerojatno ovo niste očekivali od mene. Zapravo, možda ste baš to očekivali jer sam bila dječja zvijezda. Svejedno, to je istina. Trijezna sam od 28. listopada 2007. i od toga dana nisam ni taknula drogu ni alkohol. Nisam dotaknula dno, nisam si ubrizgavala heroin. Danas ne pijem zato što ne želim propustiti ni jednu sekundu svojih obaveza. Ne pijem zato što si to ne mogu dopustiti. Iako, želim to, često, zato što sam samo čovjek i zato što život katkada snažno udara", napisala je prije nekoliko godina na svom blogu kada se dotaknula teme ovisnosti.

VIDEO Stavros nam se javio iz bolnice: 'Sve bi trebalo biti gotovo do početka ljeta'