Sjećate li je se? Evo kako danas izgleda pjevačica u koju su svi bili zaljubljeni u bivšoj Jugoslaviji

Slovenska pop-rock scena početkom 80-ih imala je nekoliko grupa koje su bile rado slušane na području cijele bivše Jugoslavije. Pankrti, Buldožer, Lačni Franz i Laibach već u 70-ima imali su brojne hitove, a onda je 1982. na scenu stupila grupa Videosex, predvođena tada 16-godišnjom Anjom Rupel.

Osnivači grupe Iztok Turk i Janez Križaj Anju su našli preko audicije. Odmah s prvim albumom postigli su veliki uspjeh, a pjevali su o tadašnjim tabu temama kao što su serijska ubojstva i istospolnost.

Anja Rupel odskakala je seksepilom od drugih pjevačica u Jugoslaviji, a vrlo brzo postala je jedan od najvećih seks simbola bivše zemlje.

- Meni se baš nije sviđalo nastupati sa 16 godina pod imenom Videosex, jer što će reći baka, tata, učitelji u školi itd. Jasno je da je to asociralo na neki video i seks, nešto o čemu 16-godišnjakinja baš i ne govori, a imali smo i malo problema s imenom u početku, recimo došli smo u Sarajevo na koncert i oni su očekivali nekakav sex show program. No kad je Videosex postao brend, više se nitko nije bavio značenjem tog imena, rekla je u razgovoru za music-box.

Foto: Instagram

Nakon raspada Videosexa Anja je surađivala s Laibachom, a 1988. otpjevala je vokale na obradi Beatlesa “Across the Universe”, video za tu pjesmu je postao prvi slovenski video kojeg je pustio veliki MTV. Nakon toga je u Sloveniji imala i uspješno solo karijeru.

Sa svojim životnim partnerom Alešom Klinarom, s kojim se upoznala još za vrijeme gimnazije i koji je napisao gotovo sve njezine pjesme u samostalnoj karijeri, ima 18-godišnju kćer Lunu, a osim pjevanja, piše pjesme za druge izvođače.

- Hodali smo jednu godinu u gimnaziji, onda je on otišao jer malo je stariji od mene pa je otišao u vojsku, a nastavili smo '91. Te godine snimali smo na Alešovu inicijativu pjesmu 'Svobodno sunce' za Slovenski Band Aid 91., a svi muzičari su pjevali pjesmu u studiju i tamo je nekako opet nešto preskočilo, što ja znam... Tako je očigledno trebalo biti i sad smo već, ma bolje da ne računam koliko godina zajedno, kazala je Rupel.

Zanimljivo je da je njen prvi duet u karijeri bila pjesma "Krajnje je vrijeme" s Tošom Proeskim. Toše je u to vrijeme bio nepoznat u Sloveniji, a tada je taman predtavljao Makedoniju na Eurosongu.

- Ne mogu reći da sam ja od njega ovdje napravila zvijezdu ali taj duet je bio najbolji start za njegovu karijeru u Sloveniji i on je onda punio dvorane i bio velika zvijezda ali nekako sam prepoznala i čula taj njegov potencijal. On je stvarno bio pjevač za kapu dolje, slušala sam ga u studiju kad je snimao i samo sam otišla do Aleša i rekla mu “neću sad pjevati, ne pjevam tako dobro”. Tek kad sam došla u Makedoniju kao gošća na njegov koncert shvatila sam kolika je on ustvari velika zvijezda, rekla je Rupel.