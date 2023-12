Sjećate li ga se? Glazbenik kojeg su svi obožavali u 80-ima danas slavi 65. rođendan

Britanski glazbenik Limahl danas slavi 65. rođendan. Bio je jedan od najpoznatijih engleskih pjevača u prvoj polovici 80-ih godina, a danas još uvijek nastupa. Posljednji singl "One Wish For Christmas" imao je prije tri godine, a ta pjesma se posljednjih tjedana ponovno vrti u Velikoj Britaniji, ususret Božiću.

Pravog imena Christopher Hamill, svoje umjetničko ime ime Limahl kao anagram njegovog prezimena uzeo je kada se javio na oglas u glazbenim novinama, budući da je sastav Kajagoogoo tražio frontmena. Sastav se vrlo brzo zajedno s Hamillom popeo na prvo mjesto britanske ljestvice i peto mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici 1983. Hamill je ipak otpušten iz sastava jer nije mogao s drugim članovima naći zajednički jezik o budućnosti sastava. Poslije toga Hamill započinje solo karijeru. Nekoliko puta je bio na vrhu top ljestvica s pjesmom "Only For Love" i pjesmom iz filma "The NeverEnding Story". Sredinom 80-ih godina njegovi su se posteri lijepili po zidovima, no poslije toga njegova glazbena karijera je bila gotova. Slika Limahla koji izlazi iz britanskog ureda za zapošljavanje, koja se pojavila u tabloidima, postala je simbol za kratkoročni uspjeh nekad poznatih zvijezda.

Krajem 2003. Limahl se nakratko ponovno okupio s ostalim članovima Kajagoogooa za posebnu emisiju Vh1 Bands Reunited, ali to nije dovelo do trajnog ponovnog okupljanja. Također, 2004. Limahl je sudjelovao u glazbenom reality showu Comeback na njemačkom TV kanalu Pro7. Godinu dana kasnije, 2005., pojavio se u sličnoj britanskoj emisiji, Hit Me Baby One More Time na ITV-u. U epizodi u kojoj se pojavio Limahl također je prikazan Howard Jones, koji je angažirao usluge basista Kajagoogooa Nicka Beggsa da ga podrži tijekom vlastitog nastupa.

Limahl nastavlja nastupati na retro showima iz 1980-ih, često pjevajući u sklopu turneja više nekad poznatih izvođača. Godine 2016. Limahl se pojavio kao dio Billboard turneje svirajući pred publikom u Osaki i Tokiju. Nastupio je kao dio uspješne turneje Totally 80s Tour of Australia u srpnju 2016., svirajući pred publikom u Melbourneu, Sydneyu i Adelaideu. U srpnju i kolovozu 2018. održao je svoje prve nastupe u Americi u sklopu turneje Retro Futura.

U srpnju 2019. pjesma "The NeverEnding Story" zabilježila je iznenadni porast od 2063% u streamovima na zahtjev s 88 000 u tjednu koji je završio 4. srpnja na 1,91 milijun u tjednu koji je završio 11. srpnja, nakon što su glumci Gaten Matarazzo i Gabriella Pizzolo izveli a cappella duet pjesme u posljednjoj epizodi treće sezone Netflixove serije "Stranger Things". U studenom 2019. Limahl i Kajagoogoo su se pojavili u dvije epizode 9. sezone American Horror Story, Limahl je nakon toga odlučio snimiti i nove pjesme, no bez velikog uspjeha.

Premda Limahl ne krije kako je gay, nisu poznati detalji o njegovim ljubavnim vezama.

